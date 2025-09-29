Anyaország :: 2025. szeptember 29. 18:36 ::

Toroczkai: megsemmisítő csapás a közvélemény-kutatókra a gyömrői választás eredménye

A vasárnapi gyömrői polgármester-választásról is szó volt napirend előtt az Országgyűlésben hétfőn.

Toroczkai László (Mi Hazánk) - utalva a vasárnapi gyömrői polgármester-választásra - azt mondta, megsemmisítő csapást mértek a hazug, manipulatív közvélemény-kutatókra, a 22 ezer lakosú településen 31 százalékos eredménnyel a jelöltjük, kommunikációs igazgatójuk, Kisberk Szabolcs lett a polgármester.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kitért arra is, hogy a Mi Hazánk az egyetlen olyan országos, valódi támogatottsággal rendelkező párt, amely már augusztusban megnevezte mind a 106 egyéni jelöltjét. Ők már réges-rég készen állnak, míg a Fidesz és a Tisza még mindig lapítanak, vagy nem nevezik meg a jelölteket, vagy nincsenek is meg. Kijelentette: a Mi Hazánk folyamatosan erősödik, és a talpon maradt három politikai erő közül az egyik legstabilabb és legerősebb párt, amely a következő hónapokban óriási meglepetést fog okozni.

Toroczkai László szerint példátlan az az elhallgatás, amit a kormánypárti és ellenzéki médiumok művelnek. Szóvá tette azt is, a Meta már hat éve tiltja a Facebook-profilját, és felrótta, hogy a kormány semmit nem tett ezen cenzúra ellen. Mit kíván tenni a kormány a szólásszabadság helyreállítása érdekében? - kérdezte, jelezve egyúttal, hogy a héten a témában törvényjavaslatot nyújtanak be.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára megjegyezte: döntően pártpolitikai jellegű felszólalást hallottak. Tiszteletben tartják a választók döntését, sok sikert kívánnak az új gyömrői polgármesternek.

A szólásszabadság ügyében nyitott kapukat dönget a képviselő, évek óta küzdenek azért, hogy szabadon lehessen beszélni. Azok a nemzetközi konfliktusok, amelyeket Brüsszellel és a globális baloldali véleménydiktatúrával szemben folytatnak, illusztrálják: számukra a legfontosabbak egyike, hogy szabadon lehessen beszélni, hogy megőrizzék a szólásszabadságot. Kiállnak a szabad véleménynyilvánítás mellett, és ebben az ügyben a politikai ellenfeleik is számíthatnak rájuk - rögzítette.

(MTI nyomán)