Anyaország :: 2025. szeptember 30. 11:04 ::

A MÁV százmilliókat költ Lázár vállalásainak reklámozására

Jelentős összeget költ el a MÁV arra, hogy kommunikálja a 10 vállalását. A vasúttársaság még augusztusban kötött erről szerződést a kormánypárti vállalkozó Balásy Gyula érdekeltségeivel – írja a G7 nyomán a 24.

Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter év elején jelentett be tízpontos intézkedéscsomagot a magyarországi tömegközlekedés helyzetének javítására, olyan intézkedésekkel, mint a vécék felújítása, a klímagarancia, az IC-kocsik beszerzése vagy a menet közbeni takarítás.

Korábban a lap írt arról, hogy a 10 vállalás hemzseg a csúsztatásoktól. Erre a legjobb példa az új applikáció körüli nyári botrány volt, amely során Lázár minisztériuma arra is felhasználta az új alkalmazás bevezetését, hogy elrejtse az egyre kínosabbá váló késéseket.

A MÁV ezeknek a vállalásoknak a „piaci bevezetését” tolja meg most. A cég augusztus elsején írt alá szerződést a New Land Media és a Lounge Design Kft.-vel a bevezetés komplex kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátásáról.

A MÁV szerződéslistája szerint a megállapodás értéke 237 millió forint volt, de zárójelben hozzáfűzték, hogy a teljes keretösszeg ennek épp a négyszerese, 948 millió.

A vasúttársaságnak nem ez az első idei megállapodása a kommunikációs cégcsoporttal: február végén már aláírtak egy közel 920 milliós keretösszegű komplex kommunikációs keretszerződést 2025-re, szűk két hónappal később pedig 814 millióért szerződtek rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátására.