Krasznahorkai cége közel 100 milliót söpört be tavaly

Mint megírtuk, Krasznahorkai László író kapta idén az irodalmi Nobel-díjat. Inkább csak érdekesség, hogy a fogadóirodáknál az esélyesek között tartották számon a szerzőt. Hétfő délelőtt a Betsson a leginkább esélyes ausztrál Gerald Murnane után a második befutónak tartotta Krasznahorkait, az Unibetnél pedig a kínai írónő Can Xue és a japán Haruki Murakami után a „bronzérmes” helyre futott be.

Az író egyetlen vállalkozása, a 2019-ben alapított, Pilisszentlászlón működő Krasznahorkai Irodalmi Kft. stabilan egy főt foglalkoztat, tavaly bérköltségre 111,5 millió forintot számolt el, miközben a nettó árbevétel 20,15 millió forint volt. A cég üzemi tevékenysége 1,172 millió forintos veszteséget mutatott, az adózott eredmény viszont 2,915 millió forint lett.

A cég 2024-es beszámolójában megjelenik egy 92,63 millió forintos „egyéb bevétel”, amelyet a társaság irodalmi és életműdíjakhoz kapcsolódó tételként jelölt meg. Ez magyarázhatja, hogy az összeget nem az értékesítés nettó árbevételeként, hanem egyéb bevételként számolták el, a kifizetés pedig bérköltségként jelent meg.

A bérre kifizetett összeg azért is feltűnő, mert a korábbi években soha nem közelítette meg ezt a szintet. 2023-ban a cég 8 millió forint bérköltséggel, 12,4 millió forint árbevétellel és 10,7 millió forint adózott nyereséggel működött. 2022-ben 17,9 milliós bevétel mellett 31,9 millió forint bérköltség mellett 8,9 millió forintos veszteséget könyvelt el. Az előző években a bérköltség évente jellemzően 15-24 millió forint között alakult.

Krasznahorkai László 2024 októberében elnyerte a Kulturhuset Stadsteatern Nemzetközi Irodalmi Díjat Svédországban, amelyet Herscht 07769 című regényéért ítéltek oda neki és fordítójának, Daniel Gustafssonnak. A díj 75 ezer svéd koronás (körülbelül 2,6 millió forintos) pénzjutalommal járt, és más nemzetközi honoráriumokkal együtt ez az összeg hozzájárulhatott a 2024-es rendkívüli bevételhez.

A Nobel-díjért járó 11 millió svéd korona – átszámolva több mint 391 millió forint – várhatóan a 2025-ös számokban jelenik majd meg. Ráadásul az összeg után a szerzőnek személyi jövedelemadót (szja) sem kell fizetnie, mivel a Nobel-díjjal járó pénzjutalom 2002 óta adómentes. Erre a törvénymódosításra Kertész Imre irodalmi Nobel-díja után került sor, ugyanis korábban a Nobel-díj nem szerepelt a jogszabályban felsorolt kivételek között. Ha akkor nem változtatták volna meg a szabályt, az írónak az akkor 260 millió forintnak megfelelő díj után 40 százalékos adót, mintegy 100 millió forintnyi adót kellett volna fizetnie. Krasznahorkai László pedig mai árfolyamon, az adómentesség miatt 58,6 millió forinttal jár jobban, írja a hvg.