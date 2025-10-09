Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 9. 17:55 ::

Fenyegetéssel és veréssel raboltak a 15-16 éves "fiúk" a pocsaji vasútállomáson

A rendőrök elfogtak két pocsaji lakost, akik a helyi vasútállomáson vették el három fiatal pénzét. Volt, akit megvertek, de főleg fenyegetéssel szereztek meg kisebb összegeket - közölte honlapján a rendőrség.

Egy állomásvezető tett bejelentést vasárnap este arról, hogy két fiatalember is odament hozzá, miszerint kirabolták őket a vasúti megálló környékén. A rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek (értsd: rasszizmus, cigánybűnözés kérdéskörének ismerete - a szerk.) köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves "fiút".

A nyomozás során kiderült, hogy válogatás nélkül szólítottak le járókelőket, és fenyegetéssel, egyszer pedig veréssel vettek el áldozataiktól pár ezer forintot. A bűnügyesek további egy sértettet is azonosítottak.

A két "fiút" a rendőrök kihallgatásukat követően rablás bűntett miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság október 8-án elrendelt.