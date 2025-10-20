Anyaország, Külföld :: 2025. október 20. 20:00 ::

Az AfD drezdai családvédelmi konferenciáján járt a Mi Hazánk - titokban kellett megrendezni az Antifa miatt

Október 17-én és 18-án (pénteken és szombaton) az Európai Szuverén Nemzetek (ESN) frakciója, valamint az AfD közös szervezésében családvédelmi konferenciát tartottak Drezdában, ahol a Mi Hazánk képviseletében részt vett dr. Borvendég Zsuzsanna, a párt EP-képviselője, valamint Dúró Dóra elnökhelyettes is.

A konferenciát teljes titokban rendezték meg. S hogy miért? Arról és a további részletekről Borvendég Zsuzsanna az alábbiakat írta vasárnap este a közösségi médiában:

"És miért volt ez titok? Azért, mert az AfD politikusai folyamatos fizikai atrocitásoknak vannak kitéve Németországban. A rendezvényeiket antifa hordák zavarják meg, az utcán szélsőliberális agymosottak és genderpropagandista radikálisok támadnak rájuk, megcáfolva a liberalizmus lényegi jelentését. (A liberálisok azt hangoztatják némileg leegyszerűsítve, hogy mindent szabad, amíg más szabadsága nem sérül. Ezek viszont szabadon hallgattatnak el mindenkit, aki nem úgy gondolkodik, ahogy ők. Mitől gondolják magukat liberálisnak?) A veszély annyira konkrét, hogy éppen a konferencia előtti napokban gyújtottak fel az antifák egy kastélyszállót azért, mert a tulajdonosa szerintük kapcsolatban állt az AfD-vel. A hír olvastán el is gondolkodtam azon, mi lesz, ha ránk gyújtják a szállodát vagy a konferenciának helyet adó kastélyt. Nagyon nem biztonságos ma Németországban konzervatív és patrióta értékeket képviselni, ráadásul Ilaria Salis bevédése az EP-ben fel is hatalmazta, sőt bátorította őket terrorista „aktivizmusuk” folytatására.

A német kollégák nagyon komolyan vették meghívott vendégeik biztonságát, ezért már a megérkezésünk pillanatában kérték, hogy semmi információt ne osszunk meg az eseményről vasárnap délutánig, sőt képeket se posztoljunk arról, hol vagyunk. Ezért volt hát a nagy titkolózás. A konferenciára nemcsak német politikusok és frakciótársak érkeztek, de voltak meghívottak Hollandiából, Bulgáriából, Csehországból, sőt még Angliából is. Ezúttal nem én voltam az egyetlen magyar a társaságban, hiszen Dúró Dóra is tartott egy igen színvonalas előadást.

Soha korábban nem jártam Drezdában, ezért úgy szerveztem az utamat, hogy néhány órával korábban érkezzek és legyen lehetőségem megnézni Európa egyik leghíresebb képtárát. Igazi csoda volt! Raffaello, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco és több tucat reneszánsz és barokk mester lélegzetelállító festményei előtt nem egyszer törölgettem a könnyeimet a meghatottságtól.

Szívszorító volt a belváros látványa is - bár kicsit másképp. A képtárnak helyet adó Zwinger palotát ámulatba ejtő módon állították helyre, ahogy a belváros néhány más történelmi épületét is. Történészként tudom, hogy a történelem soha nem az igazságról vagy az emberségről szól, de sokezer tonna bombát dobni és tűzvihart zúdítani egy ilyen komoly civilizációs örökséggel rendelkező városra, ahol ráadásul a helyieken kívül sok százezer menekült is tartózkodott éppen, felfoghatatlan. Kevesen tudják talán, de a budapesti gépészmérnök hallgatók többsége is itt tanult a bombázások idején, mivel a visszavonuló német haderők kitelepítették őket. Tudom, tudom. Hadiipar, közlekedési csomópont, laktanya és sok egyéb katonai célpont is volt a város körül, de az, ami ott történt indokolhatatlan.

Szállodánk és a konferenciának helyet adó kastély az Elba túlpartján volt, gyönyörű környezetben. Ezek a kastélyok átvészelték a bombázásokat. (Igazi kárt a kommunisták tették bennük, de már kiheverték a megrázkódtatást.) A két napos eseményről összefoglalóként megosztok néhány saját fotót, de majd később a hivatalos ESN fotókból is szemezgetek. (Az antifáknak üzenem: már kár az erőfeszítésért! Mindenki hazaért biztonságban, úgyhogy nem érdemes Drezdába zarándokolni!"

Dúró Dóra szintén beszámolt az utazásról:

"A német AfD meghívására vehettem részt előadóként is a Drezdában tartott nemzetközi családpolitikai konferencián, képviselve a Mi Hazánk Mozgalmat.

Óriási megtiszteltetés volt, és csak az elismerés hangján tudok beszélni az egész rendezvényről, amelyen német és bolgár EP-képviselők is voltak az előadók közt, valamint Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője is tiszteletét tette.

Döbbenetes volt számomra, hogy a konferenciáról előzetesen semmilyen kommunikációt nem folytathattunk, mert ha az antifák tudomást szereztek volna a helyszínről, akkor biztosan megtámadták volna az egyébként gyönyörű környezetben és épületben tartott értelmes és előremutató rendezvényt.

Az Isten, haza, család értékrend melletti kiállásról és a digitális gyerekvédelemről beszéltem egy teljesen baráti közegben, ahol a résztvevők is hozzánk hasonlóan gondolkodnak ezekben az ügyekben. Köszönöm a meghívást, kitartást kívánok az AfD politikusainak és tagságának, hogy türelemmel viseljék a méltatlan és aljas támadásokat! Maradunk szövetségben az Európai Parlamentben is."