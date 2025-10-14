Külföld :: 2025. október 14. 19:06 ::

Nemesi kastélyt gyújtottak fel az antifa terroristák Bajorországban

Október 5-én antifa terroristák felgyújtottak egy nemesi vadászkastélyt a bajorországi Donaustaufban. A kastély teljesen leégett. A hírről a Nacionalista Zóna számolt be.

A vadászkastély a Thurn und Taxis hercegi család tulajdona, akik a XI. századi Lombardiáig vezetik vissza dinasztiájukat. A család alapította az első európai postarendszert. A XIV. századtól kezdve lovas, majd később hintós szolgáltatást is üzemeltettek számos európai főváros között. 1490-től ez magánpostai vállalattá, majd 1600 körültől Császári Postává fejlődött. 1615-től a család mindenkori feje a Birodalom örökös főpostamestere volt. A vállalat központja 1701-ben Lombardiából Brüsszelen keresztül Frankfurt am Mainba költözött. A Szent Római Birodalom 1806-os bukása után a vállalat a XIX. század második feléig magánkézben maradt.



A lángoló donaustaufi vadászkastély

A donaustaufi vadászkastélyt a XVII. század végén építették, és magánmenedékként szolgált. Az 1810-es években a birtokot bővítették, állatkerttel és egy közeli erdőben vadászterülettel. 1888-ban kapta jelenlegi nevét, a Jagdhaus Thiergartent. 1969-ben a Thurn und Taxis család eladta a Golf- und Land-Club Regensburgnak, amely megnyitotta a nyilvánosság előtt. Népszerű helyszín volt esküvők, vállalati rendezvények és egyéb szabadidős tevékenységek számára.

A tüzet követően a hatóságok először nem gyanakodtak szándékosságra, amíg egy szélsőbaloldali Georg Elser Commando magára nem vállalta a gyújtogatást. Georg Elser egyébként egy német ács volt, aki kommunista érzelmeitől fűtve bombamerényletet hajtott végre Adolf Hitler ellen, amely során 8 ember meghalt, és 62 megsebesült.

Az Antifához kapcsolódó Indymedia közzétette a merénylők levelét, melyben többek között így nyilatkoznak tettükről:

A Thurn és Taxis évszázadok óta a monarchia, az emberiség megvetése és az osztályalapú társadalom jelképe. A hercegnő (Gloria von Thurn und Taxis) az uralkodó osztály legreakciósabb rétegeinek hálózatát képviseli. A burzsoázia azon szegmenseihez tartozik, amelyek a fasizmus visszatérését hirdetik Németországban és világszerte.



A kiégett kastély

Az antifák indokaik között azt is megemlítik, hogy Gloria von Thurn und Taxis olyan "fasiszta" személyekkel áll kapcsolatban, mint Steve Bannon, Trump korábbi főtanácsadója, illetve korábban egy általuk szervezett rendezvényen részt vett Alice Weidel, az AfD társelnöke, valamint Maximiliam Krah, az AfD korábbi EP-listavezetője, valamint Orbán Viktor is. (Ennyit a fasizmusról... a szerk.) Azt is a hercegnő "bűnlajstromára" írják, hogy megvédte Björn Höckét, amikor az "Alles für Deutschland!" ("Mindent Németországért!") kijelentést tette. A hercegnő ekkor ezt mondta: "Mi a baj ezzel? Én azt mondom: mindent Regensburgért!”.

Szintén felróják az antifák a hercegnőnek, hogy abortuszellenes álláspontot képvisel. Egy tévéműsorban így nyilatkozott korábban: "Az abortusz gyilkosság; nevén kell nevezni.”



Gloria von Thurn und Taxis hercegnő

A levélben a terroristák tovább fenyegetik a hercegnőt és családját. Kijelentik, hogy "ha nem hagyjátok abba az embertelen izgatást, legközelebb nem csak a kastélyotok fog égni."

A terroristák azt követelik, hogy a Bajor Tanácsköztársaság mintájára ki kell sajátítani a német arisztokrácia minden vagyonát, a Thurn und Taxis család St. Emmeram kastélyát pedig szociális lakásokká kell átalakítani.

Azt is megemlítik, hogy tettük reakció volt az "antifasiszta mozgalom elleni elnyomásra", példaként hozva fel a Hammerbande tagjai elleni eljárásokat, valamint a Münchenben mindössze 5 év börtönre ítélt magyarverő antifa Lenin-lánynak, Hanna Schillernek 4 millió euró kártérítést(!) követelnek.



Schiller a bíróságon. Szabadságot és kártérítést(!) követelnek neki elvtársai, ha már EP-képviselő nem lehetett

Schiller fogta a gazdagréti támadás áldozatának a lábát, hogy a többiek zavartalanul tudják verni a földön fekvő férfit. Idén áprilisban egyébként futótűzként terjedt az európai jobboldali sajtóban, hogy Schillert korábban a Nürnbergi Művészeti Akadémia 48 000 euróval támogatta

KG