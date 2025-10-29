Anyaország :: 2025. október 29. 15:52 ::

A legújabb - és legellenőrizhetőbb - Magyar Péter-hazugság: nem igaz, hogy nem lehet leírni Toroczkai nevét a Facebookon

Erre is válaszolt a Mi Hazánk elnöke - alább olvasható:

Magyar Péter ismét Facebook-posztban szólított meg, ezúttal felkért, hogy "haladéktalanul álljak ki az orbáni hamisítás, hazugság és uszítás ellen", valamint ítéljem el, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával hamisít meg videókat, mondatokat, szövegeket.



Fotó: Havran Zoltán / MN

Nem kérdés, hogy elítélem a Fidesz hazugságait, mocskolódó kampányait, hamisításait. Nem azért ítélem el ezt a Fidesz-propagandát, mert Magyar Péter szerint, ha ezt nem tesszük meg, akkor azzal azt bizonyítjuk, hogy a Mi Hazánk, a DK és a Kutya Párt is a Fidesz szatellitpártja, hanem azért, mert mi ezt mindig elítéltük, sohasem éltünk ilyen eszközökkel. Mi mindig tisztességesen kampányoltunk.

Egyúttal én pedig felkérem Magyar Pétert, hogy ő se hazudozzon rólunk! A napokban éppen azt állította Dúró Dóra oldalán a hozzászólásában, hogy hazugság, hogy a Meta súlyosan beavatkozva a választásokba, továbbra sem engedi, hogy oldalam legyen, hogy a nevem leírásáért is büntetés járhat.

Két kattintással bárki ellenőrizheti, hogy Magyar Péter megint nem mond igazat. A velünk nagyon nem szimpatizáló Konok Péter éppen ma posztolta ki a saját oldalára, képernyőmentésekkel, hogy milyen büntetést kapott, mert leírta a nevemet. De elég beírni a Facebook keresőjébe ékezetek nélkül a nevemet, és mindenki láthatja, hogy milyen üzenetet fog kapni.

Most én kérem fel Magyar Pétert, hogy nyilvánosan ítélje el a Meta beavatkozását, és kérje fel Dávid Dórát, a Meta korábbi jogtanácsosát, hogy hívja fel a munkatársait, és fejezze be a Meta a választásokba való beavatkozást! Ez a Tisza Párt (és a Fidesz) érdeke is lesz, mert ha nem teszik, akkor - bámilyen eredmény esetén - meg fogom óvni a választásokat. Ez nem fenyegetés, ez ígéret.

Ha nem teszik meg, akkor ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt és a Fidesz ebben is egyetért, mert a kormány sem tesz semmit a Meta beavatkozása ellen.





