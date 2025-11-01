Anyaország :: 2025. november 1. 13:19 ::

Bűnügyi felügyelet alatt is vígan lehet drogot árulni - egy darabig

Egy 34 éves nő a bíróság által elrendelt bűnügyi felügyelet alatt is tovább árulta a drogot. Újra rács mögé került.

A szekszárdi nyomozók információi szerint egy tolnai nő és már azóta börtönben levő társa 2024 nyarán kezdte árulni az anyagot. Egy vidéki városból és Budapestről szerezték be az árut, majd ki-ki a saját és a másik kuncsaftjait is kiszolgálta, akik között volt fiatalkorú is. Főként helyi és néhány környező településen élő fogyasztót láttak el rendszeresen.

A drogdílert először ez év januárjában vették őrizetbe, akkor a bíróság le is tartóztatta. Augusztus közepén kiengedték a börtönből, bűnügyi felügyeletét rendeltek el. A nő annak ellenére, hogy még folyik ellene az eljárás visszaélés az új pszichoaktív anyaggal bűntette miatt, nem állt le, és továbbra is a szer árusításából akart bevételhez jutni.

Nemcsak árulta, fogyasztotta is az anyagot. Néhány napja újra kopogtattak lakásán a nyomozók, akik ezúttal is találtak nála drogot és a csomagolásához szükséges eszközöket is. Kihallgatását követően a szekszárdi zsaruk ismét őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

(Police nyomán)