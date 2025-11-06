Anyaország :: 2025. november 6. 09:40 ::

Buzik, zsidók, cionisták és ócska propagandisták - a teljes seggnyaló-sleppet viszi magával Orbán Washingtonba

Összehangolt Facebookposzt-áradattal indították a csütörtök reggelt a Fidesz közismert influenszerei, hogy megmutassák, ők is helyet kaptak Orbán Viktor Washingtonba tartó különgépén, amellyel a miniszterelnök Washingtonba utazik a Donald Trumppal tervezett pénteki találkozóra, írja savanyú a szőlő alapon a Telex. Mások mellett feltűnik Deák Dániel, Bohár Dániel, Kohán Mátyás, Szánthó Miklós, illetve Lentulai Krisztián is.

A fedélzetről készített fotókon felbukkan Velkovics Vilmos műsorvezető és Cs. Király Tamás is.

Így bizonygatja az Izrael-imádó Kohán, hogy szó sincs luxusról:

Bohár Dániel történelminek nevezte a pénteki Orbán-Trump találkozót a terminál bejáratánál rögzített felvételen, illetve azt mondta, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy ott lehet a Fehér Házban, és személyesen számolhat be a legfrissebb hírekről.

A küldöttség tagja Szijjártó Péter külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági, Hankó Balázs innovációs és kulturális, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, Lázár János építésügyi, Lantos Csaba energiaügyi miniszter is. Lázár János rövid interjút osztott meg saját Facebook-oldalán a felszállás előtt, amelyben elmondta, hogy azért utaznak az Egyesült Államokba, hogy megszerezzék az amerikai kormány támogatását "a magyar emberek számára".

Orbán új fejezetet nyitna

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebookon.

A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. "Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult" - olvasható a bejegyzésben.

"Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja" - írta Orbán Viktor.

Hozzátette: Irány Washington! Munkára fel!

(Telex - MTI nyomán)