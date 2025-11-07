Anyaország, Videók :: 2025. november 7. 21:26 ::

Orbán új aranykorért utazott Trumphoz - amerikaiasabb Paks lehet belőle

Orbán Viktor – közel egyórás késés után – magyar idő szerint pénteken kora este találkozott Donald Trumppal a washingtoni Fehér Házban. A két vezető a hivatalos program szerint több mint kétórásra tervezett munkaebéd előtt rövid, nyilvános beszélgetéssel jelent meg a sajtó képviselői előtt – írja a Magyar Hang.



Fotó: Saul Loeb / AFP

Az amerikai-magyar kapcsolatok „újraindítása” volt a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozóján, mellyel kapcsolatban az elmúlt napokban az egekbe emelte a tétet a magyar kormány és a kormánypárti sajtó. A „történelmi naptól” így okkal vár látható eredményeket a közvélemény. Habár eddig nem sok dolog derült ki arról, mi is lehet a tárgya annak a „hatalmas alkunak”, amiért Orbán Washingtonba ment, időközben a nemzetközi sajtó forrásai több lehetséges megállapodásról is beszámoltak. A Bloomberg megszellőztette , hogy Magyarország hamarosan 100 millió dolláros szerződést írhat alá az amerikai Westinghouse-zal nukleáris fűtőanyagok beszerzéséről. A Paksi Atomerőmű jelenleg kizárólag orosz fűtőanyagot használ, így ezzel a lépéssel az amerikaiak is szerepet vállalhatnának hazánk energiaellátásában. A lap szerint emellett a felek szándéknyilatkozatot írhatnak alá tíz darab kis moduláris reaktor megépítéséről, aminek az összértéke 20 milliárd dollár (6700 milliárd forint) lenne. Továbbá a Bloomberg szerint Orbán most azzal állna elő, hogy öt év alatt 600 millió dollárnyi cseppfolyósított földgázt vásárolna az Egyesült Államoktól. A várható megállapodás védelmi ipari szerződéseket és egyelőre nem részletezett pénzügyi együttműködést is tartalmazhat.

Arról viszont már kevesebb szó esett az utóbbi napokban a sajtóban, hogy Orbán azzal a célkitűzéssel ment most Washingtonba, hogy mentességet szerezzen az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól. Hogy ezen a téren mit sikerült a magyar miniszterelnöknek elérnie, az ebéd előtti sajtótájékoztatóján nem derült ki.

A magyar delegáció egyébként a Wizz Air bérelt gépével utazott csütörtökön az Egyesült Államokba. Az Orbánnal együtt Marvel-hősökként kiposztolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi, Lázár János építési és közlekedésügyi, Nagy Márton nemzetgazdasági, Lantos Csaba energiaügyi, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mellett fontos állami szervek vezetői, üzletemberek és a kormányzati narratívát visszhangzó influenszerek ültek a gépen. Az előzetes hírek szerint a Fehér Házban hatan tárgyalnak az amerikaiakkal: Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Lázár János valamint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár és sajtófőnök, valamint Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter biztosan jelen lesznek.

Végül az előzetesen bejelentett időponthoz képest majdnem egyórás csúszással, magyar idő szerint 18:25-kor érkezett meg Orbán Viktor és a magyar delegáció a washingtoni Fehér Házhoz. A magyar miniszterelnök valószínűleg nem a saját hibájából késett, mert ilyenkor Trumpnak más programja is van, ami valószínűleg később ért véget.

A sajtótájékoztatón először Donald Trump szólalt meg, aki a kormányzati leállásokról beszélt röviden. Ezután Orbánnak adta át a szót, aki szerint azért érkeztek, hogy új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Ezután a sajtó részéről hangzottak el kérdések az orosz olajról való magyar leválásról. Erről Trump elmondta: Magyarországnak nincs tengeri kapcsolata, ami egy folyamatos probléma az ország számára, ezért folyamatosan vizsgálják az európai helyzetet. Szerinte ezért pontosabb úgy feltenni a kérdést, hogy ha más európai országokról is beszélünk, amelyek szintén évek óta vásárolnak orosz olajat. Megemlítette, hogy vannak olyan európai országok, amelyek nem rendelkeznek olyan korlátozott adottságokkal, mint Magyarország, és mégis vesznek olajat az oroszoktól. Orbán Viktor szerint ugyanakkor jelenleg nem lehet más csatornára állítani Magyarország ellátását.

Ezután a sajtó Ukrajnáról kérdezte a két politikust, amiről Orbán elmondta: szerinte az egyetlen békepárti kormány az Egyesült Államok és félreértés, hogy Ukrajna nyerhet a fronton. Ekkor Trump visszakérdezett, hogy tényleg így gondolja-e, amire a magyar miniszterelnök azt válaszolta, hogy történhetnek csodák. Majd felmerült a migráció kérdése is, amivel kapcsolatban Trump a saját eredményeit részletezte. Szerinte az európai vezetőknek hallgatniuk kellene Orbánra a migráció kapcsán. Ezek után Orbán kért szót, hogy elmondja: nem azért van itt, hogy Trump segítségét kérje az EU-s ügyekben, hanem azt szeretné, hogy egy új aranykor jöjjön el a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Egy újságírói kérdésre a budapesti csúcs kérdése is felmerült, aminek kapcsán jelezte, hogy szeretné,ha erre majd sor kerülne. A fő vitapont az oroszokkal az, hogy nem akarnak megállni – fogalmazott Trump. Orbán ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ha 2020 után is Trump lett volna az elnök, elkerülhető lett volna az ukrajnai háború. Trump erre reagálva Joe Biden felelősségét említette, majd hozzátette, elnöksége idején már nyolc háborút sikerült lezárnia.

– Miért tartja annyira fontosnak, hogy Orbán Viktort támogassa? – hangzott a kérdés, amire Trump elmondta: nem ismeri Orbán magyarországi politikai ellenfeleit, de bízik benne, hogy jól fog szerepelni. Majd felidézte, hogy az elmúlt időszakban nagyon jó volt a gazdasági együttműködés az Egyesült Államok és Magyarország között, ezért nem látja értelmét, miért változtatnának ezen a magyarok, mikor olyan sok amerikai befektetés érkezik hozzájuk.

Több mint 30 perc után ezzel véget ért a sajtó részvételével tartott munkaebéd nyilvános része, ezután a megbeszélés zárt ajtók mögött folytatódik. Az eredeti tervek szerint Donald Trump magyar idő szerint 21:30-kor tart sajtótájékoztatót, de a közel egy órás csúszás miatt nem tudni, mi lesz ebből.

Frissítések: Bővebb MTI-összefoglaló

Orbán megosztja Trumppal a gondolatait arról, hogyan lehet nyomást gyakorolni Putyinra

Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar-amerikai kapcsolatokban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök mintegy fél órán keresztül válaszolt újságírói kérdésekre a Fehér Házban tartott közös ebéd előtt. Az M1 aktuális csatornán élőben közvetített eseményen Orbán Viktor úgy fogalmazott: az előző, demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.

Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából.

Kifejtette: Magyarországot elsősorban csővezetéken látják el kőolajjal, ami kulcsfontosságú kérdés számunkra. Hozzátette: érdemes elválasztani a kőolaj és a földgáz kérdését, utóbbival fűtik a magyar háztartások 90 százalékát.

Elmondta: egy vezeték érkezik Törökországból és egy másik Horvátországból, ez utóbbi azonban kisméretű vezeték. A kőolajellátásra pedig érkezik egy vezeték Ukrajnán keresztül és van egy második, szintén Horvátországon keresztül - ismertette. Jelezte: szeretnék meggyőzni a horvát kormányt, hogy növelje meg ennek a kapacitását, de ez nem elegendő arra, hogy ellássák Magyarországot. Ha megtörténik a kapacitáskiegészítés, akkor ez a vezeték nagyobb részt vállalhat az ellátásból - tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt: a Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti.

A magyar kormányfő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren. Az nem kérdés, hogy ha akkoriban az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak hívják, akkor nem lenne háború Ukrajna és Oroszország között - szögezte le.

Úgy értékelt: az Egyesült Államok 2022-es nyomása nélkül az európaiak sem foglaltak volna el ilyen kemény álláspontot, többen is elutasították volna azt, hogy például humanitárius segítségen kívül mást is nyújtsanak. Azonban - jelentette ki - érkezett egy nagy nyomás az Egyesült Államok akkori kormánya részéről, hogy támogassák ezt a háborút, ezért van egy felelősségünk, hogy helyre kell hoznunk azt, ami ezen a ponton ment tönkre.

Hozzátette, megérti Donald Trump elkötelezettségét, hogy minden áron meg akarja állítani a háborút, ami nem lenne ilyen elmélyült konfliktus, ha az előző amerikai kormányzat nem fejtett volna ki ekkora nyomást Európára.

Orbán Viktor kiemelte, hogy szeretne hozzájárulni az amerikai elnök béketörekvéseihez, mert a nyugati világ nagyon komoly hibát követett el néhány évvel ezelőtt.

Arra a kérdésre, hogyan lehet nyomást gyakorolni az orosz elnökre, hogy a háború véget érjen, a magyar miniszterelnök azt mondta: vannak erről gondolatai, amelyeket megoszt majd az amerikai elnökkel.

Kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta azt is: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Hozzátette: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.

Orbán Viktor egy másik kérdésre tisztázni kívánta azt is, hogy a magyar az egyetlen olyan kormány Európában, amely modern, keresztény kormánynak tartja magát. Minden más kormány baloldali, liberális, és 2010 óta a magyar kormány mást próbál csinálni, mint ők, filozófiai és gyakorlati szinten egyaránt. Magyarország egészen különleges és egyedülálló sziget az európai liberális óceánban - fogalmazott.

A magyar miniszterelnök arra is kitért: nem kéri Donald Trumptól, hogy segítsen kezelni az uniós konfliktusokat, mert az a "mi feladatunk". Leszögezte, azért vannak Washingtonban, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát indítsák el. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy az EU-n belül "kezelni fogjuk az ügyeinket".

Trump is bedőlhetett a zéró migránsos legendának

Kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort az amerikai elnök pénteken Washingtonban a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés kezdete előtt, újságírói kérdésekre válaszolva.

Donald Trump a Fehér Házban tartott találkozó elején azt mondta, kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja.

Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort, akinek "nagyon szigorú hozzáállása" van a migrációhoz (zéró migráns, mi? - a szerk.), és akitől a többi európai állam tanulhatna - vélekedett az amerikai elnök.

Donald Trump az orosz-ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak "megörökölte" ezt a háborút, amelyet szerinte "a nem túl távoli jövőben" le fognak zárni.

Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök megerősítette, hogy szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, "nem történne semmi jelentős".

Kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort az amerikai elnök pénteken Washingtonban a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés kezdete előtt, újságírói kérdésekre válaszolva.

Donald Trump a Fehér Házban tartott találkozó elején azt mondta, kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja. Hozzátette: Európában mindenki tiszteli a magyar kormányfőt.

Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort, akinek "nagyon szigorú hozzáállása" van a migrációhoz (egyenesen zéró migráns, mi? - a szerk.), és akitől a többi európai állam tanulhatna - vélekedett az amerikai elnök. Hangoztatta: az, hogy Magyarország nagyon jó munkát végez a bevándorlás terén, megmutatkozik abban is, hogy alacsony a bűnözési ráta (tudnánk neki ajánlani "pár" ezt cáfoló környéket - a szerk.), miközben más országokban növekszik. Emiatt sokan irigykednek a magyar miniszterelnökre - emelte ki. Sok európai vezető kifelé nem ért egyet Orbánnal, "de valójában tisztelik őt, és elismerik, hogy igaza van" - fogalmazott. Kifogásolta, hogy Európa "rá akarja erőltetni" a politikáját a magyar kormányra, miközben a miniszterelnöknek van igaza.

Hozzátette: ők tévednek, mert egész Európát elárasztják a migránsokkal. Mindig mondom a vezetőknek, hogy ezzel le kell állniuk, mert különben Európa nem lesz többé - jegyezte meg az amerikai elnök. Gondoljunk csak bele, hogy hol tartanának, mennyivel előrébb lennének ezek az országok, hogyha nem lenne ilyen súlyos bűnözés a migráció miatt? És itt nemcsak meg kell állítani a beáramlást, hanem vissza is kell azt fordítani - hangsúlyozta.

Donald Trump az orosz-ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak "megörökölte" ezt a háborút, amelyet szerinte "a nem túl távoli jövőben" le fognak zárni. Ez utóbbi véleményben egyetértenek - tette hozzá később.

Az amerikai elnök azt is megerősítette, hogy szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, "nem történne semmi jelentős". Hangoztatta, hogy mind a két fél jelentős veszteségeket szenved el, hetente több ezren halnak meg a háborúban.

Úgy vélte, Orbán Viktor "jól ismeri Putyint, és pontosan érti őt".

Kitért Donald Trump az energetika témájára is. Mint mondta, áttekintik Magyarország helyzetét, mert tudatában vannak annak, hogy nem könnyű az olaj és gáz beszerezése. Magyarországnak nincs tengeri kikötője - emlékeztetett.

Hozzátette, hogy több európai ország úgy vásárol évek óta olajat és gázt Oroszországtól, hogy közben az Egyesült Államok segíti őket, ezt egyúttal"nagyon zavarónak" nevezte.

Donald Trump méltatta Magyarország kapcsolatait az Egyesült Államokkal. "Gazdaságilag Magyarország nagy ország, milliárdos nagyságrendű a kereskedelmünk" - emelte ki, hozzátéve, hogy amióta ismét ő az amerikai elnök, újra példásak a két ország kapcsolatai. Kifejtette: az előző kormányzat alatt nem volt kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között annak ellenére, hogy több milliárdos kereskedelem zajlott a két ország között. És miért adták mindezt föl? És nagyon sok minden mást is föladtak - jegyezte meg Donald Trump, hozzátéve: az országot rosszul vezették. Hozzátette: ha nem nyeri meg a választást, akkor felismerhetetlenné vált volna az Egyesült Államok.

Elmondta azt is, hogy az amerikai belpolitikában is az infláció után az energia kérdését tartja a második legfontosabb témának, és célja, hogy az Egyesült Államokban a benzinár két dollár körül stabilizálódjon. Kiemelte, hogy amikor az energia olcsóbb, "minden más követi", és hangsúlyozta, hogy elnöksége idején az árak már jelentősen csökkentek, és ezen belül az energiaárak 30-40 százalékkal estek. Úgy fogalmazott, hogy kormányzása alatt sikerült helyreállítani a gazdaságot, amelyet "rekordmagas inflációval" vett át.

A technológiai fejlesztésekkel kapcsolatban Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Kínát és a világot is megelőzte a mesterséges intelligencia (MI) területén. Elmondta, hogy az MI-beruházásokhoz új erőműveket építenek gyorsított engedélyezéssel.

Egy kérdésre válaszolva az amerikai elnök megerősítette, hogy az amerikai erők maradnak Romániában. Pete Hegseth hadügyminiszter hozzátette, hogy változni fog viszont a csapatok váltási, rotációs rendszere.