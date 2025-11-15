Anyaország :: 2025. november 15. 10:07 ::

Nagyon fontos igényt elégített ki a kormány

A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalon megosztott videóban azt mondta: az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek. Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet. "A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is. Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív" - mondta az államtitkár.

Ismertette, hogyan lehet szavazni online: az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol szükséges megadni az e-mail-címet. Utána mindenki a megadott címre kap egy e-mailt, amelyben ott a link a szavazáshoz. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: jól látható, hogy a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát és folytatni akarják a háborút. Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.

"Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét. Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen" - zárta videóját Hidvéghi Balázs.

(MTI)