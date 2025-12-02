Anyaország, Videók :: 2025. december 2. 21:30 ::

Kiskorú és drogos "anyukák": 21 csecsemő halt meg idén veleszületett szifilisz miatt

21 csecsemő halt meg 2025-ben veleszületett szifilisz következtében – tudósít az RTL Híradó. Tisza Tímea, a Magyar STI Társaság elnöke elmondta: 14 baba halva született, hét pedig néhány napos korában halt meg a fertőzés miatt. Az adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ is megerősítette.

A legtöbb haláleset Kelet-Magyarországon regisztrálták. Heves megyében 5, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3, míg Bács-Kiskun megyében 4 esetről tudnak. Budapesten négy baba halt meg a fertőzés következtében.

A riportban elhangzik: azok a gyerekek veszélyeztetettek, ahol az édesanya hajléktalan, esetleg drogfogyasztó, kiskorú, illetve rossz anyagi körülmények közt él.

A Heim Pál Gyermekkórházban több fertőzött csecsemőt kezeltek, és jelenleg is ápolnak szifilisszel született kisbabát.

(24)