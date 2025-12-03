Anyaország, Videók :: 2025. december 3. 13:43 ::

Adventi hangulat: dezodorral támadt két nő egy nyugdíjasra a parkolóhely-vita során Tatabányán

Két nő cirkuszolt egy nyugdíjas férfival egy parkolóhelyért hétvégén az egyik tatabányai mélygarázsban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindkét autós ugyanazt a parkolóhelyet nézte ki magának.

Egyikük, egy 69 éves férfi kiengedett egy autót a helyről, az indexével pedig jelezte, hogy oda akar beállni. Amint azonban felszabadult a hely, egy nő bevágott elé, és elfoglalta az üres parkolót.

A nyugdíjas férfi számonkérte ezt a nőn, aki ezt nem nézte jó szemmel, és a vita hevében egy dezodoros spray-vel többször is arcon fújta vitapartnerét. A nyugdíjas inkább hátat fordított, és beült a járművébe. Idegességében azonban nem tolatni kezdett, hanem nekihajtott a 32 éves nő autójának, és koccantak.

Az incidenst a nő anyósülésen helyet foglaló anyja sem hagyta szó nélkül. Ütni kezdte a férfi autóját, és letörte a visszapillantó tükrét. A járőrök a helyszínen elfogták G. Gabriellát és Sz. Petrát, majd előállították őket.

A tatabányai nyomozók garázdaság vétségével gyanúsították meg a két nőt. A 49 éves, idősebb asszony beismerte és megbánta tettét, míg 32 éves lánya tagadta a terhére rót bűncselekményt.

(24 nyomán)