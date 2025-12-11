Anyaország :: 2025. december 11. 16:00 ::

Idén sem lehet gyertyagyújtás Hanuka Geri nélkül - már hat városban, 366 gyertyával ünneplik az országhódítást a zsidók

Koltai Róbert, Czutor Zoltán, Karácsony Gergely is gyújt idén hanukai gyertyát a Nyugati téren – tájékoztatta az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) - Magyar Zsidó Szövetség csütörtökön az MTI-t.

Közleményükben azt írták: december 14-én veszi kezdetét a Hanuka, a zsidóság legismertebb és legörömtelibb ünnepe, amelyhez ismert közéleti személyiségek is csatlakoznak. "Az ünnep nyolc napja alatt az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség szervezésében 366 hanukai gyertya gyullad meg 10 nyilvános helyszínen országszerte, hogy közösen ünnepeljük a fényt, a csodát és a szabadságot" – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint Karácsony Gergely főpolgármester december 14-én (18 órakor), Czutor Zoltán zenész december 16-án, Sváby András műsorvezető és Berecz Péter szerkesztő december 17-én, Koltai Róbert színművész pedig december 21-én lesz ott a Nyugati téren a nyilvános gyertyagyújtáson. Hozzátették: ugyanitt minden este lehet találkozni az EMIH rabbijaival is, többek között Köves Slomóval, Oberlander Baruch-hal és Glitzenstein Sámuellel.

Felidézték, hogy Magyarországon 1998. december 13-án, a Nyugati téren lobbant fel először köztéren a Hanuka lángja az EMIH kezdeményezésére, azóta ez hagyománnyá vált, és egyre több helyszínen elterjedt. Idén a nyolcnapos ünnep alatt hat városban – Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Debrecenben, Kőszegen és Szentendrén – gyújtanak összesen 366 gyertyát – hangsúlyozták.

A közleményben jelezték azt is, hogy Budapesten, a Nyugati téren kívül a gyertyagyújtás további helyszíne lesz a Hello Buda, a Móricz Zsigmond körtér, a Kapisztrán tér, valamint a Szent István park.

Mindemellett több rendhagyó, látványos programmal is készül az EMIH: a Hanukaraván nevű, ünnepi LED-fényekkel díszített autós konvoj december 20-án 19 órakor indul, december 21-én pedig a Hanukorcsolyázás keretében a Városligeti Műjégpályán várják a családokat - írták, megjegyezve: az EMIH mindenkit szeretettel hív, hogy vallástól függetlenül csatlakozzon a közös gyertyagyújtásokhoz, és vegyen részt a "fény ünnepén".

