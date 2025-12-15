Anyaország :: 2025. december 15. 08:18 ::

Hanuka Geri gyertyát gyújtott a zsidóknak, Orbán levélben köszöntötte az "isteni ajándékokat"

Meggyújtották az első gyertyát a zsidóság egyik legnagyobb ünnepe, a hanuka első napján, vasárnap a budapesti Nyugati téren felállított kilencágú gyertyatartón.



Fotó: MTI/Kovács Attila

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) - Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbija beszédében úgy fogalmazott: amikor olyan világban élünk, ahol emberek fegyvert ragadnak, hogy egy vallási ünnepségen ártatlan embereket vadásszanak, ennél nagyobb sötétséget, ennél félelemkeltőbb sötétséget nehéz elképzelni. Hozzátette: a hanuka lángjának "akkor van igazán értelme, amikor nagyon sötét van". Amikor az utolsó ember is elmegy az utcától, ott kell lennünk és meg kell gyújtanunk a hanuka lángjait, mert a sötétség ellenszere a fény - emelte ki. Hozzátette: ezért a mi munkánk, a mi küldetésünk, és minden békeszerető, fényszerető ember küldetése, vallástól, származástól függetlenül, hogy a fénnyel vegye fel a harcot a sötétség ellen.

Kiemelte: amikor meggyújtják a hanuka lángjait és a fénnyel harcolnak a sötétség ellen, erre a küzdelemre hívnak mindenkit. És azzal a bizonyossággal gyújtjuk meg ezeket a lángokat, hogy a fény győzni fog a sötétség felett - jegyezte meg.

Elmondta azt is, vejének 12 éves unokatestvére is ott volt Ausztráliában, és őt is eltalálta egy golyó, ezért arra kérte a megjelenteket, amikor meggyújtják a hanuka lángját, imádkozzanak a fiú mielőbbi gyógyulásáért. Az ausztriai Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandján, a helyi Chábád - az EMIH testvéregyháza - által tartott hanukai ünnepségen vasárnap 11 embert lelőttek, sokakat megsebesítettek.

Köves Slomó megköszönte Magyarországnak és Budapestnek, hogy békében és fénnyel tudnak ünnepelni a Nyugati téren, Budapest más terein és az ország más városaiban.

Oberlander Baruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője arról beszélt, a lelkünkben kell keresni a fényt és azzal az erővel, ami a lelkünkben van, kell küzdeni a sötétség ellen. A sötétséget nem szabad elfogadni: el kell űzni, és már egy kis fény is előzi az egész sötétséget - fogalmazott.

Karácsony Gergely főpolgármester a rendezvényen arról beszélt, büszke arra, hogy egy olyan város főpolgármestere, amelynek történelmét együtt írták zsidók és keresztények, és ahol mindig, amikor a politika felül nem írta a hétköznapi élet helyes szablyait, mindig békében éltünk együtt, és ahol az egyik legnagyobb zsidó közösség él Európában.

Hozzátette: az ausztráliai támadás napján különösen fontos, hogy itt legyen. Az ember értetlenül áll, miért van ennyi gyűlölet a világban, miért kell félelmet kelteni a világ zsidó közösségeiben - jegyezte meg. A főpolgármester szerint a terroristák akkor győznek igazán, ha megfélemlítenek minket. Arra kérem minden zsidó honfitársamat: legyenek büszkék, hogy ehhez a közösséghez tartoznak és éljék meg hitüket szabadon és boldogan, és higgyék el azt, Budapesten ezt békében, biztonságban megtehetik - fogalmazott.

A főpolgármester szólt arról is, a fény ott van a lelkünkben és hiszi, hogy a csodára, amire az elődeink képesek voltak, arra mi is képesek vagyunk. És a csoda, amit megteszünk egymással, a szeretet, az elfogadás, hogy fényt és békességet hozunk a világba - mondta,

Az első gyertyát Karácsony Gergely főpolgármester gyújtotta meg Oberlander Baruch segítségével, majd a zsidók zenével, tánccal és hanukai fánkkal ünnepeltek.

Orbán Viktor levélben köszöntötte az "isteni ajándékokat"

Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot Orbán Viktor miniszterelnök hanuka ünnepe alkalmából - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

"Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint" - írta Orbán Viktor, hozzátéve: "a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges".

"Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon" - zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.

(MTI nyomán)

