Anyaország :: 2025. december 18. 16:50 ::

ÉKM: átalakul az útdíjfizetés rendszere

A jövő év elejétől a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) eddigi közfeladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át, azaz az útdíjszedési, útdíjellenőrzési és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok egy kézbe kerülnek a közútkezelőnél - jelentette be csütörtöki közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Kiemelték, ezzel megteremtődnek az úthasználatidíj-rendszer, az útdíjrendszer üzemeltetésének és fejlesztésének átláthatóbb és költséghatékonyabb, ezzel együtt pedig biztonságosabb működési keretei.

A kormány e cél megvalósítása érdekében most több, egymással szorosan összefüggő rendeletet fogadott el, ezek az intézkedések 2026. január 1-jétől alapvető változásokat hoznak az útdíjbeszedés szervezeti, informatikai és pénzügyi hátterében.

Az útdíjrendszer működtetése ma már nagymértékben informatikai rendszereken alapuló, komplex közfeladat. A kormány célja, hogy az üzemeltetés és fejlesztés átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon, csökkenjenek a párhuzamos, felesleges fejlesztések, az állam nagyobb ellenőrzést gyakoroljon egy stratégiai jelentőségű rendszer felett, valamint biztosított legyen az uniós jogszabályoknak való megfelelés és a határokon átnyúló együttműködés - hangsúlyozta a minisztérium.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. funkcionális összevonásával az útdíjszedési, útdíjellenőrzési és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok egy kézbe kerülnek a közútkezelőnél. Az ehhez szükséges eszközök, vagyon és munkavállalók térítésmentesen kerülnek átadásra, így az ellátás folyamatossága biztosított lesz. A változás egyik fontos célja, hogy idővel az útdíjbevételek közvetlenül a közútkezelés finanszírozását szolgálják.

A most elfogadott rendeletek megszüntetik annak lehetőségét, hogy az útdíjrendszer kritikus informatikai működését magántulajdonú piaci szereplők végezzék. Ennek részeként a NÚSZ Zrt. megvásárolja az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t, amely az elektronikus útdíjrendszer fejlesztésében és üzemeltetésében eddig is kulcsszerepet játszott, ismertette az ÉKM. Hozzátették: 2026-tól az i-Cell - állami tulajdonú vállalatként - a Magyar Közút számára biztosítja az útdíjrendszer informatikai működtetését és fejlesztését. A társaság az elektronikus útdíjfizetési és tengelysúlymérési rendszerek mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt megoldásainak - így az EKÁER-, az e-áfa- és az online számlarendszereknek -, valamint a nemzeti mobilfizetési rendszernek is a szállítója, továbbá szerepet vállal az egészségügyi informatikai rendszerek konszolidációjában.

Bár a NÚSZ Zrt. 2026-tól már nem lesz útdíjszedő, új szerepet kap: koordináló szervezetként segíti a Magyar Közút és az i-Cell munkáját. Feladata az lesz, hogy szakmai, költséghatékonysági és célszerűségi szempontból véleményezze az informatikai fejlesztési és beszerzési igényeket, megelőzve a felesleges kiadásokat és párhuzamosságokat - tették hozzá.

A kormány nemcsak az állami irányítást erősíti, hanem a fuvarozók számára kulcsfontosságú szolgáltatásokat is stabilabbá teszi intézkedéseivel. A Kupon Portfolió Kft. állami tulajdonba kerülésével megmarad és biztonságossá válik az utólagos (postpaid) útdíjfizetés, amely különösen fontos a fuvarozók likviditásának megőrzése érdekében. A Setech Flotta Kft. megvásárlásával pedig az állam saját bevallási közreműködővel rendelkezik majd, csökkentve a piaci bizonytalanságokat egy olyan területen, amelyet gyakorlatilag minden fuvarozó igénybe vesz - olvasható az ÉKM közleményében.

(MTI)