Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 22. 10:22 ::

A tiszás pedofil jó pedofil

Magyar Péter hazudik egy pedofil bűncselekmény ügyében, és Lakatos Márkot mentegeti - írja Facebook-bejegyzésében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább olvasható a folytatás.

A Tisza Párt egy hétvégi programján egy riporter rákérdezett, Magyar Péter miért nem áll ki Lakatos Márk homoszexuális stylist áldozatai mellett. A politikai szerencselovag válaszul felhevülten kiáltotta: „Nem Lakatos Márk, nem Lakatos Márk! Ő egy pert nyert a rágalmazók ellen.” Amikor a riporter erre közli, hogy a celeb 25 éve jó barátja Nagy Ervinnek, a Tisza üdvöskéjének, Magyar Péter felszólítja, hogy ne hazudozzon…

A valóság ezzel szemben az, hogy rendőrségi határozat van arról, hogy Lakatos fajtalankodott egy 13 éves fiúval szemben, elkövetve a megrontás bűncselekményét – csak mindez jogilag már elévült. Lakatos semmifelé pert nem nyert. Magyar Péter hazudott egy pedofil bűncselekmény ügyében. Értjük ezt?

Hogy merészel Magyar Péter az áldozat becsületébe gázolni, tanúvallomását nyilvánosan rágalmazásnak nevezni? Miért tagadja a rendőrségi határozat tényét? Miért védi Lakatost és miért lesz ideges Nagy Ervin nevének említésekor? Hova tűnik a gyermekvédelmi ügyekben mutatott felháborodása, amikor erre terelődik a szó? Mi állhat a kettős mérce mögött? Talán a tiszás p.d.fil jó pedofil?

Nagyon várom, hogy az összes liberálglobalista celeb azonnal megszólal, tüntet, elhatárolódik attól, hogy Magyar Péter menteget egy olyan embert, aki a rendőrségi határozat szerint is elkövette a megrontást egy 13 éves fiú sérelmére. És itt bújik ki a szög a zsákból: csak akkor zavarja Magyar Pétert a pedofília, ha azt rá lehet tolni a Fideszre? Zsolti bácsiznak orrba-szájba, de Márk bácsival nincs baj? Sőt az áldozat a rágalmazó? Ő a hibás?

Felháborító az is, hogy képviselőjelölt lehet a Tiszában egy olyan ember, nevezetesen Nagy Ervin, aki már korábban is relativizálta Lakatos Márk tetteit, most ezt magasabb szintre emelték: Magyar Péter maga tette meg ugyanezt. A Tisza Párt minden erkölcsi alapját elveszítette, hogy gyermekvédelmi ügyekben megszólaljon, és minden hitelességét aláásta (már ha volt egyáltalán), hogy a pedofilok elleni harcról beszéljen.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely politikai hovatartozástól függetlenül minden pedofil bűncselekményt elítél, az elkövetőket kasztrálnánk, a gyermekeket megvédenénk az ilyen szörnyektől - és azoktól is, akik mentegetik őket.