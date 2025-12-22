Anyaország :: 2025. december 22. 16:31 ::

Két román sofőr is hozzájárult egy háromgyermekes édesapa halálához az M1-esen

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, az M19-es autóúttal közös csomópontnál. Két autó és egy kisbusz ütközött össze, a tragédiának két halálos áldozata is van, írja a Tények.hu.



Fotók: Móvár Press

A rendelkezésre álló információk szerint egy magyar rendszámú, szabályosan közlekedő személyautóba hátulról egy utánfutót vontató román rendszámú jármű ütközött. A balesetet követően a két sofőr félreállt a leállósávba, és éppen elkezdték volna felvenni a láthatósági mellényt, amikor hirtelen egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, és letarolta a balesetező járműveket és az ott tartózkodókat. A kisbusz előbb a román sofőrt ütötte el, majd a magyar autóst.

Úgy tudni, hogy a magyar áldozat egy háromgyermekes édesapa, aki a helyszínen életét vesztette. A szörnyű tragédiát pedig végignézte az autóban ülő családja.

A két halálos áldozat mellett négyen megsérültek.

A mentők, tűzoltók és a rendőrség nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A baleset miatt az érintett útszakaszon jelentős torlódás alakult ki, a forgalmat ideiglenesen korlátozták. A körülményeket a rendőrség vizsgálja.