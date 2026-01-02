Anyaország :: 2026. január 2. 21:08 ::

Befagyott a Velencei-tó

Január 2-ára teljesen befagyott a Velencei-tó felszíne – számolt be róla pénteken közösségi oldalán a velencei városi közterület-felügyelet.

Mint írják, a tó felületét egybefüggő jég borítja, amelynek vastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen reggel fél nyolc körül 3 centiméter, a kikötőkben, öblökben, védett part menti területeken 3-3,5 centiméter volt.

Bár a hosszú évek óta idén először újra hóval érkező újév többfelé legalább a szánkózásra lehetőséget adott, a jégkorcsolyázással még várni kell Velencén, ugyanis, mint arra a közterület-felügyelet figyelmeztetett, a jég „szerkezete gyenge, teherbírása sportolásra nem alkalmas”.

(hvg.hu)