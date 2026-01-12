Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 12. 20:19 ::

Egy gyerek is volt egy "fiatalok" által ellopott autóban Szombathelyen - kitették a járdára

A sárvári rendőrök fogták el azt a fiatalkorút, aki társával egy járó motorral parkoló gépkocsit tulajdonított el a napokban Szombathelyen.

Szolgálatellátásuk során, január 10-én, Sárváron igazoltatták a rendőrök azt a "fiatalt", akivel szemben a Győri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya körözést bocsátott ki. Ruházat-átvizsgáláskor nadrágjának zsebében egy Audi típusú gépkocsi kulcsát találták meg a rendőrök. Hamar kiderült, hogy az indítókulcs tulajdonosa nem a fiatal férfi családi körébe, de még az ismertségi körébe sem tartozik.

A szombathelyi és a sárvári nyomozók hamar összefüggést találtak azzal a napokban történt szombathelyi esettel, ahol egy járó motorral hagyott gépkocsit loptak el ismeretlenek, amelyben egy ötéves kisfiú is tartózkodott.

A fiatal férfi elmondta a rendőröknek, hogy egy alkalmi barátjával, "hirtelen ötlettől vezérelve" beültek, amikor meglátták Szombathelyen a járó motorral parkoló autót. Amikor a kisfiút észrevették a hátsó ülésen, megálltak, kitették a járdára, majd nagy sebességgel távoztak.

Mindezt látva egy mögöttük közlekedő autós azonnal a kisfiú segítségére sietett, és tárcsázta a segélyhívót. A gyermeket így a kiérkező rendőrök sértetlenül adták át a szülőknek.

Kocsikázni akartak, de a benzin nem lett volna elég, ezért tankoltak, majd Kőszeg irányába elhagyták a várost.

A nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetők útvonalát és az eltulajdonított gépkocsit Lukácsházán, egy parkolóban találták meg, megrongált állapotban.

A Sárváron elfogott "fiatalt" gyanúsítottként kihallgatták, társának elszámoltatása jelenleg folyamatban van.

A két 16 éves elkövető ellen büntetőeljárás indult - közölte honlapján a rendőrség.