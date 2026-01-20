Anyaország :: 2026. január 20. 09:14 ::

Megjelent az új KRESZ, íme a részletek

Véget ért a várakozás, az Építési- és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden közölte a KRESZ-ben életbe lépő módosításokat. Lázár János miniszter a közösségi oldalán tette közzé, hogy megérkezett az új KRESZ. A tárcavezető szerint a változtatások középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Emellett szabályozza az új közlekedési eszközöket, valamint kiküszöböli a régi jogszabály hibáit. A teljes szabályzat itt érhető el.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a 2025-ös esztendő utolsó Kormányinfóján jelentette ki, hogy társadalmi egyeztetés várt az országra, amely az érdekképviseleti szervekkel már megtörtént, az eredményt az év első felében nyilvánosságra hozza az ÉKM, majd ez alapján lehet elfogadni az új KRESZ-t. Lázár János, az ÉKM tárcavezetője a januári Közlekedésinfón harangozta be, hogy a nyilvánosságnak nem kell sokat várnia a bejelentésre, január 20-án kiderülnek a részletek.

Lázár idén január 12-i bejelentése alapján a változások szeptembertől lépnének életbe, így a KRESZ 51 év után módosul.

Különösen fontosak a forgalom többségét alkotó autósokra vonatkozó változások. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110-ről 120-ra emelkednek, az autópályák egyes szakaszain akár 140 is lehet a limit.

Utóbbit nem használhatná mindenki, a jövőben csak olyan járművekkel lehetne felhajtani a sztrádákra, melyek legalább 70 kilométer per órával képesek közlekedni. A teherautók, a buszok és az utánfutót vontató autók, lakott területen kívül legfeljebb 90 kilométer per órával közlekedhetnek.

A tehergépjárműveknél nagy változás lesz, hogy a horrorkaravánok megfékezése érdekében az előzési szabályon is módosítanak az új KRESZ-ben. A súlyhatárt lejjebb szállítva már nemcsak a 7 és fél tonna feletti, hanem a 3 és fél tonna fölötti szerelvényekre is bevezetnék az előzési tilalmat, vagyis reggel 6 és este 10 óra között a bal szélső sávot használniuk nem szabad, valamint ezen járművekkel a mellette elhaladás is tilos.

Tavaly karácsonykor a Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján a nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A módosítás célja a gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom és a településeken áthaladó tranzitforgalom visszaszorítása.

Az új szabályok értelmében kerékpárosok a járdán és gyalogosövezetben maximum 10 kilométer per órával tekerhetnek, gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 kilométer per óra lenne a rájuk vonatkozó sebességhatár.

Emellett írásba foglalhatják az úgynevezett cipzárelvet, vagyis hogy amikor két forgalmi sáv közül az egyik megszűnik, akkor az egyenesen továbbhaladó sávban közlekedőknek bizonyos esetekben be kell engedniük a megszűnő sávról érkezőket.

Jelentős változások lépnek életbe az elektromos rollereknél

A kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Az előbbiek azok, amelyek legfeljebb 25 kilométer per óra sebességre képesek, csak 12 évnél idősebbek használhatják őket, az első két évben sisakot kell viselniük, és járdán maximum 10, máshol 20 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek.

Az erősebb elektromos rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályok szerint vehetnek részt a forgalomban, így tehát nemcsak kötelező felelősségbiztosítást kellene rájuk kötni, de vezetésükhöz 14 éves alsó korhatár is tartozik, legnagyobb megengedett sebességük pedig 45 kilométer per óra lesz. Utast egyikkel sem lehet szállítani.

Rögzítik a követési távolságokat is: autópályán 2 másodperc, autóúton 1 másodperc lesz a kötelező, amely 130 kilométer per órás sebességnél 70 métert jelent, 100 kilométer per órás haladásnál pedig minimum 50 métert.

Az irányjelzést az új szabályok szerint korábban kell majd elkezdeni, vagyis, ha már tudjuk, hogy majd indexelni szeretnénk, akkor számoljunk rá legalább két másodpercet, és annyival előbb kezdjünk a műveletnek. Ez pedig nemcsak kanyarodásnál, de sávváltásnál is kötelező lesz.

A világítás is keretbe lesz foglalva: minden járművezetőnek kötelessége lesz a folyamatos kivilágítás, lakott területen kívül pedig korlátozott látási viszonyok között a távolsági fényszóró használata is kötelezővé válik.

Új szabályok lennének érvényesek a dudálásra és a vészfékezésre is, a jövőben tiltott elem lesz a szlalomozás és a driftelés is.

Az iskolában is el lehet sajátítani a KRESZ tételeit

A KRESZ-oktatást sem kerülik el a változások, ugyanis az elsősegélynyújtási tanfolyamok beépülnek a középiskolai oktatásba. A végzős diákok (gimnázium 12. osztály, technikum 13–14. osztály, szakképző iskola 11–12. osztály) az iskolai KRÉTA rendszerben érhetik el az eJogsi modult, ahol jelentkezhetnek az ingyenes elméleti képzésekre és vizsgákra. Emellett az állam térítésmentesen biztosítja

az online KRESZ-tanfolyam és vizsgát;

az online elsősegélynyújtási tanfolyamot és vizsgát;

az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot

és az elsősegélynyújtási bemutatót az Országos Mentőszolgálat szervezésében.

Azonban a gyakorlati vezetés költségei továbbra is a tanulókat terhelik, viszont alkalmaznak majd szimulátorokat is a forgalmi szituációk gyakorlására. Ez a változás csökkentheti a képzés költségeit és növelheti a tanulók biztonságát.

Tervben van a járművekbe beépítésre kerülő ittasságfelismerő rendszer (Advanced Driver Assistance Systems) is, ami nem teszi lehetővé az autó elindítását alkoholszondás teszt nélkül. A rendszer az esztendő későbbi részében kerülhet bevezetésre.

(Index nyomán)