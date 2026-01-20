Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 20. 14:23 ::

Sínek közé lökött egy jegyellenőrt egy agresszív vajonki a HÉV-állomáson

Úgy megütött hétfőn délután egy utas egy jegyellenőrt a szentendrei HÉV egyik állomásán, hogy a szolgálatot ellátó alkalmazott a sínek közé esett – tudta meg a 24.hu.

A lap forrása szerint hétfőn 14:45-kor a H5-ös HÉV szerelvénye megállt Szentistvántelep HÉV-állomáson, a jegyellenőr pedig leszállított egy férfit és egy nőt. A már leszállított férfi ezután felszólt a szerelvényen tartózkodó ismerősének, mire az is leszállt, és megütötte a jegyellenőrt, aki a sínre esett. Az esetről megkérdezték a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságot és a MÁV Csoport kommunikációs igazgatóságát is.

A rendőrség közlése szerint a Budapestről Szentendrére közlekedő HÉV járatán egy agresszív, hangosan viselkedő háromfős társaság utazott. Ezt észlelve a BKK-jegyellenőr a Budakalász, Szentistvántelep megállónál felszólította a társaságot, hogy szálljanak le a szerelvényről. A társaságban lévő 34 éves férfi ekkor megfenyegette az ellenőrt, hogy ha leszállítja őket, akkor bántalmazni fogják. Ez a fenyegetőzés azután is folytatódott, hogy az agresszív utasok leszálltak, a jegyellenőr emiatt a rendőrségi segélyhívót kezdte hívni a mobiltelefonján.

Ezt látva a 34 éves férfi kiütötte a telefont a jegyellenőr kezéből, majd, amikor a jegyellenőr lehajolt, hogy a készüléket felvegye, egy alkalommal hátulról ököllel tarkón ütötte. A jegyellenőr az ütés hatására a sínekre esett.

A rendőrség közlése szerint az ellenőr emiatt nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett a lábán.

A helyszínre érkező rendőrök az érintett személyeket előállították a Szentendrei Rendőrkapitányságra. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indított eljárásban gyanúsítottként hallgatták ki a 34 éves férfit, aki "természetesen" szabadlábon védekezik.