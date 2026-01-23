Anyaország :: 2026. január 23. 22:35 ::

Mentés közben szenvedett balesetet egy mentőhelikopter

Mentőhelikopter-baleset Nyírbátorban – számolt be az esetről az RTL Híradó. A helikopter rotorlapátjai egy közlekedési táblának ütköztek leszállás közben. A mentők nagy erőkkel vonultak egy ájult, lázgörcstől szenvedő kisfiúhoz, aki egy buszmegállóban esett össze.

Az RTL úgy tudja: egy 4 éves kisfiú lett rosszul.

A mentőhelikopter a sűrűn lakott belvárosban próbált leszállni, ekkor történt a baleset, amiben a mentők szerint senki nem sérült meg. A rendőrség és a légügyi hatóság is vizsgálatot indított.

(24)