Elfogták a Pacsán élő német házaspár gyilkosát

Sokkoló gyilkosság rázta meg a Zala vármegyei Pacsa települést szerda délelőtt, miután holtan találtak egy férfit a házában, feleségét pedig szúrt sebbel vitték kórházba. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, a 24.hu pedig úgy tudja, hogy elfogták az elkövetőt.

Sznopek Veronika, a Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság szóvivője a lapnak elmondta, hogy elfogták az emberölés elkövetésével gyanúsítható személyt, akinek jelenleg is tart az elszámoltatása.

Az információk szerint a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó 62 éves német W. M. Willit kereste a rendőrség, Kelemen Tamás – Pacsa polgármestere – pedig közölte, hogy férfi korábban még nem járt a kisvárosban. „Az egész települést megdöbbentette az eset, és mindannyian ennek a hatása alatt vagyunk” – mondta a polgármester.

Elárulta, hogy a német házaspár 2022-ben költözött Pacsára, és nem beszélnek magyarul. Kiderült, hogy a német férfi 66 éves volt, felesége, akit kórházba vittek életveszélyes sérülésekkel, pedig 70.

(Index)