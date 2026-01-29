Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 29. 13:30 ::

A tököli börtön lehet az országos javítóintézet

A Szőlő utcai javítóintézet bezárása csak az első lépés, a kormány szándékai szerint az ország valamennyi javítóintézetét bezárják, az Indexhez eljutott információk alapján az ott tartózkodók pedig a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe kerülnek, vagyis kvázi a tököli börtön lesz az országos javítóintézet.

A lap úgy tudja, ehhez már zajlanak a tököli börtön infrastrukturális átalakításai, a börtön közel kétezer fogvatartottjából megközelítőleg 1500-at az ország különböző büntetés-végrehajtási intézményeibe helyeznek át, így csinálva helyet a javítóintézetekből érkezők számára.

Az Index a Kormányinfón arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy helytállók-e ezek az információk. A Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában kifejtette: pillanatnyilag négy helyszínen vannak azok a fiatalok, akik javító-nevelő intézeti felügyelet alatt állnak. Ezen intézetek irányítását a kormány döntése értelmében a büntető-végrehajtás vette át, és vannak olyan tervek, hogy egy intézménybe vonják őket össze, ami „nagy valószínűséggel a tököli börtön lesz”.

„Ez egyelőre nem történt meg, azt a megoldást kell megtalálni, ami minden szempontból a legelőnyösebb. Ez a büntetés-végrehajtás feladata, ők döntenek a kérdésben” – tette hozzá Gulyás Gergely.