Állatkínzó lövöldözött Balatonszepezden

Lövöldözés miatt hívták ki a rendőröket szerdán Balatonszepezdre, ahol egy férfi a szomszédját életveszélyesen megfenyegette – közölte a Veszprém megyei rendőrség a közösségi médiában. A rendőrség végül elkapta a 60 éves lövöldözőt.

A bejelentés szerdán délután történt. A rendőrség szerint a rendelkezésre álló adatok alapján a lövöldözésig fajuló szomszédsági konfliktusra azért kerülhetett sor, mert az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, így a szomszéd állatvédők segítségén keresztül gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.

Amit a rendőrségi videóból kiderült, a bejelentésre kiérkező járőrök a helyszíni intézkedés közben lövéseket hallottak, ezért erősítést kértek, és értesítették a fegyveres személy elfogására hatáskörrel rendelkező Terrorelhárítási Központot (TEK).

A rendőrök ezután nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, miközben újabb lövések dördültek el az elkövető háza irányából. A férfi mozgását a rendőrök figyelték, a környéket lezárták, illetve a mentőket és a katasztrófavédelmet is értesítették.

Időközben a TEK műveleti egységei is a helyszínre érkeztek, és átvették a művelet irányítását. A gyanúsított eközben lőfegyveréből időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta a házat elhagyni.

A TEK műveleti egységei megkísérelték a férfit intézkedés alá vonni, ő azonban nem bizonyult együttműködőnek. Mivel a gyanúsított fegyveresen ült az autójában és előzőleg több lövést is leadott, a férfit páncélozott járművel megállásra kényszerítették, majd elfogták. Az épületből eközben erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.

A férfit – őrizetbe vétele mellett – a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások közlése is várható. Az incidensben senki nem sérült meg.

