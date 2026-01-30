Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 30. 12:05 ::

13-16 éves fiúkkal fajtalankodott egy aberrált edző

Vádat emelt az ügyészség egy 25 éves férfi ellen, aki 14 év körüli fiúkkal létesített szexuális kapcsolatot pénzért cserébe, és többük pornográf fotóit is megszerezte - áll a Veszprémi Járási Ügyészség által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.

A vádirat szerint a férfi 2022 és 2024 között létesített szexuális kapcsolatot 14 év körüli fiúgyermekekkel, néhányuk pornográf fotóit is megszerezte.

A vádlott az egyik 13 éves fiúval internetes társkereső oldalon, két 15 éves sértettel a közös ismerősükön, illetve egy közösségi oldalon keresztül ismerkedett meg, míg egy 16 éves fiút edzősködése révén már korábbról ismert.

A férfi a sértettekkel chatbeszélgetéseket folytatott, majd személyes találkozókat egyeztettek, amelyek a 13 éves sértett esetében kizárólag külső helyszíneken, míg az idősebb fiúk esetében volt, hogy a sértett lakóhelyén vagy a vádlott lakásán jöttek létre. A férfi a találkozók során szexuális kapcsolatot létesített a fiúkkal, két fiatalnak pénzzel fizetett, illetve egyiküknek alsóneműket, cigarettát, alkoholt is vásárolt.

A férfi a 13 éves és az egyik 15 éves fiút arra is rávette, hogy pornográf felvételeket készítsenek magukról, azokat interneten küldjék el neki, míg a szintén 15 éves másik sértettel létesített kapcsolatáról saját maga készített videófelvételeket.

Az ügyészség a vádiratában a szexuális visszaéléssel és gyermekpornográfiával vádolt férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta, azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványt tett a férfi minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő végleges eltiltására, amely során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba - áll a közleményben.