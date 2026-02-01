Anyaország :: 2026. február 1. 11:37 ::

Így gazdagodnak: nyilvánosak a politikusok vagyonnyilatkozatai

A friss vagyonnyilatkozatok alapján hatalmas különbségek rajzolódnak ki a kormánytagok és EP‑képviselők anyagi helyzetében: miközben Orbán Viktor megtakarításai tovább apadnak, Lázár János újabb ingatlannal gyarapította már amúgy is tekintélyes portfólióját, Rogán Antal pedig továbbra is havi tízmilliós mellékjövedelmet vesz fel. A többi politikus vagyona széles skálán mozog a stabil Sulyoktól és a visszafogott Semjéntől a jelentős hiteleket cipelő Orbán Balázsig, a százmilliós vagyonelemekkel rendelkező miniszterekig, de képet kapunk Magyar Péter anyagi helyzetéről is – írja a 24.hu

A friss vagyonnyilatkozatok alapján Orbán Viktor, Lázár János és Rogán Antal vagyoni helyzete idén is jelentős különbségeket mutat. Orbán Viktor miniszterelnök megtakarításai tovább apadtak, ezzel szemben Lázár János építési és közlekedési miniszter vagyona ismét gyarapodott: a 47 ingatlanából álló portfóliója egy újabb tétellel bővült.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Rogán Antal továbbra is a parlament egyik legmagasabb mellékjövedelmét könyveli el: a Mobilsign Kft. találmányhasznosítási díjából havonta 25 millió forintot kapott, ami ugyan kevesebb a korábbinál, de továbbra is kiemelkedően magas összeg.

Sulyok Tamás vagyona lényegében nem változott érdemben az előző évhez képest: továbbra is öt ingatlannal rendelkezik – két szegedi lakással, egy budapesti lakással és garázzsal, egy domaszéki üdülőtanyával, valamint egy balatonkenesei üdülővel –, új ingatlant nem szerzett.

A köztársasági elnöknek továbbra sincs bejegyzett személygépkocsija vagy nagy értékű ingósága, és a tartozások rovat is üres maradt.

A megtakarítások szerkezete kismértékben módosult: a 2025‑ös, összesen 70 millió forintnyi (állampapír, kötvény, NYESZ) megtakarítás helyett 2026‑ban legalább 93,2 millió forintnyi kötvényt és NYESZ‑megtakarítást, valamint 13,6 millió forint bankszámla‑követelést és 9 millió forint egyéb pénzkövetelést tüntetett fel.

A KDNP elnöke, Semjén Zsolt visszafogott pénzügyi képet mutat: mindössze 10 millió forintnyi állampapírt és ugyanennyi készpénzt tart, emellett 13 millió forintnyi hitelintézeti és egyéb pénzkövetelést tüntetett fel. Nagy értékű ingósága vagy jelentősebb tartozása nem szerepel a nyilatkozatban.

Közvetlen főnökéhez hasonlóan Orbán Balázs sem írt sok mindent vagyonnyilatkozatába. A miniszterelnök politikai igazgatója nem tüntetett fel sem járművet, sem ingatlant, sem értékpapírban elhelyezett megtakarítást. Takarékbetétben van 30 millió forintja, illetve 40 milliós jelzáloghitele, 2,4 millió forintos szabad felhasználású hitelkerete, illetve 10 millió forintos babaváró hitele.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter 7 millió forint készpénzzel rendelkezik, ugyanakkor 22,5 millió forintos tartozása van hitelintézettel szemben. A kormányzati munkája mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kap még pénzt tudományos főmunkatársként, ahol havi bruttó bére az 500 001 és 1 000 000 forint közötti sávba esik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megtakarításai jelentősen növekedtek. Értékpapírokban összesen több mint 94 millió forintot tart, ami közel 15 millió forintos növekedés 2024-hez képest. A banki egyenlege is számottevően nőtt: míg tavaly 6,6 millió forint szerepelt a számlakövetelések között, idén már 17,3 millió forintot tüntetett fel. Ami viszont állandó, az a szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos tartozás.



Fotó: Marjai János/24.hu

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megtakarításai csak minimálisan változtak az elmúlt évben: értékpapír‑állománya a tavalyi 19,8 millió forint helyett gyakorlatilag ugyanazon a szinten, 19,9 millió forinton maradt. A banki egyenlege csökkent: míg 2024-ben 20,6 millió forint szerepelt a hitelintézeti számlakövetelések között, 2025-re ez az összeg 14,7 millió forintra mérséklődött.

Szalay‑Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kilenc ingatlanból álló portfóliója nem bővült tovább, azonban jelentős likvid és befektetési vagyonnal is rendelkezik.

Értékpapír‑állománya több mint 50 millió forintos alapbefektetést és további kisebb tételeket tartalmaz, például OTP‑részvényt és életbiztosítást. Banki megtakarításai – mintegy 11,5 millió forintnyi forintszámla‑egyenleg és több mint 1,1 millió forintnyi deviza – mellett különösen figyelemreméltó, hogy a miniszter 110 millió forintos pénzkövetelést is feltüntetett.

A nyilatkozatban szerepel emellett egy 50,9 millió forintos hitelintézeti tartozás is, amely a miniszter jelenleg fennálló legnagyobb kötelezettsége. Nagy értékű ingóságot – például autót, műtárgyat vagy egyéb, 5 millió forint feletti értékű tárgyat – nem írt a dokumentumba. Azt ugyanakkor feltüntette, hogy egy korábbi, gazdasági társaságtól származó osztalékelőleg bruttó összege 942 millió forint, amelyet a 2025‑ös vagyonnyilatkozatban már osztalékként számolt el.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter is számottevő megtakarítási portfólióval rendelkezik: 48,1 millió forintnyi befektetési jegyet, kisebb összegű, 108 ezer forintos részvényt, valamint 23,5 millió forintnyi állampapírt tüntetett fel. Emellett 2 millió forint készpénzzel rendelkezik, és a hitelintézeti számlakövetelés, illetve egyéb pénzkövetelés összege összesen 98 millió forintot tesz ki.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter továbbra is a korábbi években vásárolt budapesti ingatlanokkal rendelkezik, például egy 89 négyzetméteres, teraszos II. kerületi lakással, valamint több XII. kerületi tulajdonnal, de a vagyonnyilatkozatban 60 millió forint értékű magyar állampapír, valamint több jelentős biztosítási tétel szerepel, köztük egy 50 millió forintos életbiztosítás, egy 30 milliós balesetbiztosítás és egy 20 milliós egészségbiztosítás. Emellett 2 millió forint készpénzt, további 7 millió forintnyi forint- és devizaalapú bankszámlakövetelést, valamint egy kisebb, önkéntes nyugdíjpénztári követelést is feltüntetett.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter vagyonnyilatkozata alapján továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik, miközben ingatlanállománya változatlan: mindössze egyetlen, még 2001‑ben vásárolt tokaji zártkerti ingatlant tüntet fel. Pénzügyi portfóliója rendkívül széles és nagyságrendileg több száz millió forintos, sőt, egyes elemeit tekintve milliárdos nagyságrendű.

A bevallásban szereplő értékpapírok között számos euró- és dolláralapú kötvény, ETF és befektetési termék szerepel, egyes tételek több tíz ezer eurós névértékkel. Ehhez jön egy nagyjából 82,5 millió forintos PMÁP‑állomány, valamint több száz millió forintnyi bankbetét: 279 millió forint takarékbetétben, 94 millió forint forintszámlán és további 325 millió forintnyi devizaszámla‑követelés.

A miniszter egyéb pénzkövetelései különösen figyelemreméltók: a Lantos Zrt. felé fennálló kölcsön- és vételárkövetelés együtt csaknem 1,2 milliárd forint, ehhez járulnak a több tíz milliós nyugdíjbiztosítási és pénztári megtakarítások.

Lantos Csabának nincs nagy értékű ingósága: a vagyonnyilatkozat egyetlen járművet tartalmaz, egy 2022‑ben vásárolt Suzuki Swiftet. Tartozásai minimálisak a vagyon nagyságrendjéhez képest: mindössze 2,3 millió forint hitelkártya‑tartozást tüntetett fel, más adósságot nem. A jövedelmi rész alapján a miniszter számos vállalati és alapítványi testületben tölt be pozíciót a Richter Gedeon Nyrt.-től a 4iG‑n át a Solus Capitalig.

Pintér Sándor jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik: összesen nyolc ingatlant tüntet fel, köztük több II. kerületi lakóingatlant, egy siófoki családi házat, továbbá szihalomi és szigetmonostori nyaralókat, telkeket. A gépjárművek között mindössze egy régi, örökléssel szerzett Wartburg szerepel.



Pintér Sándornak csupán egy régi Wartburgja van a gépjárművek közül (fotó: Bruzák Noémi/MTI

Pénzügyi megtakarításai több különböző állampapírban, befektetési alapban és részvényben állnak, ezek összege meghaladja a félmilliárd forintot. A készpénzvagyonát a nyilatkozat 10 millió forintra teszi, miközben kiemelkedő tételként megjelenik egy 595 millió forintos családi–baráti kölcsön, amely Pintérnek járó pénzkövetelésként szerepel.

Bánki Erik fideszes képviselő, a gazdasági bizottság elnöke tavaly vett egy BMW C4 motorkerékpárt, így már három motorral rendelkezik, valamint 400 ezer euró értékű életbiztosítás is szerepel a bevallásában, 1,9 millió forintnyi lakástakarék és 2 millió forint készpénz mellett.

A képet ugyanakkor jelentősen árnyalja a kiugró adósságállomány: a politikus 473,4 millió forinttal tartozik hitelintézetnek, és 72 millió forinttal magánszemélyeknek, vagyis jó eséllyel a parlament egyik legnagyobb összegű tartozását vallotta be.

Nagy István agrárminiszter vagyonnyilatkozatában egy Toyota Dynát és egy Mercedes‑Benz Ategót, egy horgászcsónakot, valamint egy százcsaládos méhészetet tüntet fel, pénzügyi megtakarításai pedig egy 12,2 millió forintos életbiztosítást, 3 millió forint készpénzt és 5,5 millió forint önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást tartalmaznak.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter 12,8 millió forint értékpapírt és 24,6 millió forintos takarékbetétet jelölt meg, míg Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter egy Opel Astra K Sports Tourer személyautót, 25 millió forintnyi értékpapírt és 17 millió forintos pénzkövetelést tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában.

Most már az európai parlamenti képviselőknek is közzé kell tenniük a vagyonnyilatkozatukat, így kiderült, hogy Magyar Péter vagyoni helyzetében is történt némi változás. A 2025 nyarán kiadott szöveg 72,9 millió forintnyi értékpapírt említett, köztük egy 20 forintos névértékű 4iG‑részvényt is. A friss, 2025-ös vagyonnyilatkozatban azonban nem szerepel 4iG‑részvény, és az értékpapír‑megtakarítások tényleges összege körülbelül 62 millió forint. Ezek a következő tételekből állnak: egy 10 milliós Accorde Abacus-befektetés, két 10–15 millió forintos OTP‑alap, valamint két, 35 ezer eurós euróalapú befektetés, amelyek egyenként mintegy 13,5 millió forintot érnek.

A készpénzállomány mindkét nyilatkozat szerint 3 millió forint, viszont jelentős eltérés mutatkozik a bankszámla‑egyenlegben: a korábbi összefoglaló 10,5 millió forintot említett, míg a friss dokumentum egy 1,19 millió forintos forintszámla‑egyenleget, valamint 79 227 eurót tüntet fel a devizaszámlán (ez 30,5 millió forintot ér), így a teljes banki megtakarítás mintegy 31,7 millió forint.

A tartozásoknál csak kisebb korrekciók láthatók: a friss nyilatkozat 3,44 millió forintos hitelkártya‑tartozást és 5,8 millió forintos, magánszemélyek felé fennálló adósságot rögzít, és mindkét dokumentumban ugyanaz a négy ingatlan szerepel: egy 216 négyzetméteres és egy 49 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakás, egy 25 négyzetméteres garázs, valamint egy 7926 négyzetméteres, művelés alól kivett beépítetlen telek Balatonhenyén.

A nagy értékű ingóságok listája is megegyezik, ugyanakkor a Tisza elnökének a jelenlegi bevétele kizárólag európai parlamenti képviselői tisztségéből származik, annak ellenére, hogy 100 százalékos tulajdonosa és vezérigazgatója az LLM Zrt.-nek.

Dobrev Klára DK-elnök vagyonnyilatkozata három jelentős ingatlant tartalmaz: egy kötcsei, 3295 négyzetméteres telken álló, 267 négyzetméteres családi ház felét, továbbá két II. kerületi ingatlant, köztük egy 400 négyzetméteres társasházi lakást, illetve egy 2031 négyzetméteres telken található, társasházzá alakítás alatt álló, 161 négyzetméteres lakást nagy terasszal, ez utóbbi ingatlannak a „vagyonmegosztás 2025” megjegyzés alapján a Gyurcsány Ferenctől történő válása során lett egyedüli tulajdonosa. A politikus korábban azt nyilatkozta, hogy a házasság felbomlása miatt eladják az Apró-villát.

Nagy értékű ingóságként egy 2016‑os Toyota RAV4 Hybridet tüntet fel. Pénzügyi vagyona 2,05 millió forintos forintszámla‑egyenlegből, 2,99 millió forintnyi devizakövetelésből és egy jelentős, 105,18 millió forintos, családtagnak nyújtott lakásvásárlási kölcsönből áll. Tartozásként 26,9 millió forintos ingatlanvásárlási hitel szerepel. A nyilatkozatban nem jelennek meg melléktevékenységből származó jövedelmek vagy jelentős gazdasági érdekeltségek.

Dömötör Csaba fideszes EP‑képviselő több mint 63 millió forintnyi értékpapírral rendelkezik, emellett 458 400 forint készpénzt és 3,2 millió forintnyi hitelintézeti számlakövetelést tüntetett fel. Tartozásai között egy jelentős, 47,7 millió forintos hitelintézeti tartozás szerepel. A vagyontárgyak között megjelent egy új Volkswagen Passat, amelyet a már korábban meglévő 2023‑as Seat Alhambra mellé vásárolt, továbbá egy váci családi ház is szerepel a nyilatkozatban.