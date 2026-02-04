Összesen 12 pártot vett nyilvántartásba szerda reggelig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 12-i országgyűlési választásra. Az NVI holnapja szerint a széles körben ismert pártok közül az alábbiak kerültek eddig a rendszerbe:
  • Demokratikus Koalíció (DK),
  • Fidesz – Magyar Polgári Szövetség,
  • Jobbik Magyarországért Mozgalom,
  • Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP),
  • Mi Hazánk,
  • Tisza,
  • Munkáspárt.
Nyilvántartásba vettek további, kevésbé ismert pártokat is, ezek az alábbiak:
  • Összefogás a Civilekért Párt (OCP),
  • Otthon Védelme Ingatlan Párt (OVIP),
  • Szociáldemokraták Pártja (Szocdemek),
  • Szabad Ország Mozgalom (SZOM),
  • Tea Párt Közösség (Tea P.K.).
Az MSZP a nyilvántartásban egyelőre nem szerepel, jóllehet az egykori szocialista állampárt utódpártja nemrég azzal került a hírekbe, hogy Komjáthi Imre társelnök cáfolta azokat az egybehangzó sajtóértesüléseket, melyek szerint a párt kihagyja a 2026-os választást. Komjáthi azt állította, hogy „nincs ilyen döntés”.
Hiller István, a párt választmányi elnöke viszont már be is jelentkezett független jelöltként az NVI-nél. Hiller a múlt héten jelentette be, hogy újraindul az általa eddig ötször megnyert pesterzsébeti egyéni választókörzetben, írja a 24.