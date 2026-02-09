Anyaország :: 2026. február 9. 15:47 ::

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona Zrt. képviselőjét

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztálya több feljelentés alapján indított eljárást a mezőgazdasági termények felvásárlásával és értékesítésével foglalkozó Bászna Gabona Zrt. ellen – közölték hétfőn.

A nyomozó hatóság február 9-én sikkasztás bűntettének megalapozott gyanújával kihallgatta a cég képviselőjét, és a közleményből az is kiderül, hogy az eljárás személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett folyik tovább.

A vállalat csődközeli helyzetéről még karácsony előtt jelentek meg az első hírek. Azóta az ügyben az agrárminiszter is többször megszólalt: Nagy István bejelentette, hogy a kormány a kis- és középvállalkozásnak minősülő károsult partnerek követeléseit megtéríti, a részletek kidolgozása azonban még folyamatban van. A nagyobb szereplők kártalanítása nem szerepel a vállalások között.

A Bászna Gabona Zrt.-nél időközben súlyos készlethiány gyanúja merült fel. Több gazda és üzleti partner követeli vissza a pénzét, miközben közraktári zárolások indultak, és egyes cégek szerint az általuk a társaság telephelyein tárolt termények egy része nem található meg. A vállalat gyors növekedése mellett a hitelállomány is jelentősen megugrott, ami tovább növelte a fizetőképességgel kapcsolatos aggályokat.

Az ügy politikai szálakat is érint: a cég korábbi tulajdonosi körében Kósa Lajos országgyűlési képviselő családtagjai is megjelentek, és a társaság jelentős állami hitelhez, illetve támogatásokhoz jutott az elmúlt években. Egy esetleges felszámolás nemcsak piaci szereplők, hanem közpénzek szempontjából is érzékeny következményekkel járhat.

