2026. február 11.

Budapestre érkezik Szijjártó kínai "barátja", és ettől még jobb lesz a magyar családoknak

A mai napon Budapestre látogat Wang Yi, Kína külügyminisztere - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel.

A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Wang Yi-t, megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Wang Yi a 2026-os esztendőben meglátogat, s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak - írta.

Kiemelte, hogy most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogják áttekinteni tárgyalásaikon.

Szijjártó Péter szerint az már látszik a statisztikákból, hogy 2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is Magyarország volt a kínai beruházások első számú európai célpontja.

Hangsúlyozta, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak Magyarországra, biztos megélhetést garantálnak, és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre, ezért Magyarország érdeke az, hogy a magyar-kínai gazdasági, kereskedelmi együttműködést tovább fejlesszék.

Miközben a világ válságról válságra bukdácsol, a magyar-kínai gazdasági együttműködés segít abban, hogy a magyar gazdaságot meg tudják erősíteni - fűzte hozzá.

"Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen" - fogalmazott Szijjártó Péter.

(MTI)