2026. február 11. 11:01

Az utolsó pillanatban szálltak ki a vasúti átjáróban ragadt kocsiból

A napokban Isaszeg és Pécel között volt szükség a gödöllői rendőrök lélekjelenlétére. Egy autós a hajnali órákban, rossz látási viszonyok között lecsúszott az útról, és a vasúti átjárónál a sínekre sodródott. A jármű elakadt, a vonat pedig már csak másodpercekre volt.

Az egyenruhások azonnal intézkedtek, és a saját testi épségüket sem féltve segítettek a bent ülőknek elhagyni az autót. Szerencsére mindenki időben kiszállt, azonban a vonat – amely nem szállított utasokat – az autónak ütközött. A baleset során senki sem sérült meg, de a tragédia hajszálon múlt. Ez az eset is jól mutatja, mennyire fontos az odafigyelés a közlekedésben - írja Fb-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.