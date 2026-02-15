Anyaország :: 2026. február 15. 19:34 ::

A "rend országa": ököllel ütlegelte a buszsofőrt egy ittas utas Nyíregyházán

Megütötte és megfenyegette a buszsofőrt egy ittas férfi, akit a járművezető ittas állapota miatt akart leszállítani az autóbuszról.

A vádirat szerint 2025 tavaszán Nyíregyházán az autóbusz-állomásról induló járatra szállt fel egy 30-as éveiben járó, erősen ittas férfi. A buszvezető észlelte a férfi állapotát, ezért felszólította, hogy szálljon le a járműről, mivel a szabályok értelmében ilyen állapotban nem indulhatott volna el az utas a járattal – írja a nyiregyhaza.hu

A vádlott a felszólítást nem teljesítette, a buszvezetőt szidalmazni kezdte, majd az ismételt figyelmeztetés ellenére a sértett felé fordult, és kétszer ököllel vállon ütötte. A bántalmazás közben tovább szidalmazta a járművezetőt, valamint megfenyegette azzal, hogy munkaidőn kívül meg fogja keresni.



A kép illusztráció (fotó: Northphoto)

A buszvezető a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és könnyű testi sértés vétségével vádolja, vele szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.