Így megy ez a Fideszben: Lázár elmesélte, hogy taposott ki belőle Varga Judit hárommilliós fizetést Magyar Péternek

Nyugodtabb fórum lett a hétfői battonyai Lázárinfó az elmúlt hetek gyöngyösi, váci, péceli, vagy győri állomásaihoz képest, ennek ellenére így is akadt több érdekes momentum a közel háromórás esemény alatt, írja a 24.



MP Tusványoson - amíg jöttek a több milliós fizetések, nem volt problémája a Fidesszel...

A fórum utolsó kérdései közt például egy férfi úgy fogalmazott: "Orbán Viktor a fizetését mire költi? Gyógyszerre? Hatmilliós fizetéséből nem tud félretenni? Hogy bízzuk rá így az ország vezetését?"

Erre Lázár János azt mondta, hogyha "van az emberen kabát az a baj, ha nincs, akkor az. Nekem van megtakarításom, Orbán Viktornak nincs. El kell dönteni, hogy melyiket akarják! Szerintem együtt a kettő jó, Orbán és Lázár együtt a legjobb megoldás. Az egyiknek van megtakarítása, a másiknak nincs, és akkor a kettő együtt kiadja a jó megoldást." Hozzátette: "aki ismeri a politikusok életét, az pontosan tudja, hogy itt olyan költségek vannak", hogy a világpolitika élvonalában ott lehessen valaki, "hogy annak mindenféleképp ára és következménye van. Nem beszélve arról, ha az embernek van öt gyereke, meg egy csomó unokája."

Egy orvos keres ma 3-4-5 millió forintot, akkor egy miniszterelnök is kereshet ennyit. Ha egy háziorvos keres 3 millió forintot, akkor egy miniszterelnök is kereshet sokat, mert egy háziorvosnak van 1500 betege, egy miniszterelnöknek meg 10 millió embere. Nem ugyanaz a pálya.

Ezután el kezdett Lázár János arról beszélni, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként hogyan járt ki nála anno Magyar Péternek több milliós fizetést. Eszerint

Magyar Péter felesége eljött hozzám, és azt mondta, hogy az ő férjének minimum 3 milliót kell keresnie. Van, aki így élt, és így boldogult, hogy a felesége kijárt neki fizető állást. És miután ő a minisztertársam volt, a kollégám, mit mondhattam volna mást?

Így magyarázta tehát Lázár János azt, hogy miért keresett az alá tartozó állami cégekben annyit Magyar Péter. "Én fizettem korábban. Azoknál a vállalatoknál dolgozott, ami hozzám tartozott, a közút, satöbbi, satöbbi."

Lázár utalt rá, hogy Pintér Sándor most már nyugdíjba készül. Nagy szerencse szerinte, hogy Pintér elvállalta a belügyminiszteri posztot 2022-ben, mert nem kellett volna, mert már akkor elmehetett volna nyugdíjba. Lázár elmondása szerint Pintér Sándor ma naponta 16-18 órát dolgozik, "ezért van biztonság ebben az országban". Ő épp ezért aztán marasztalná is Pintért.