Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. február 17. 16:58 ::

HVIM: védjük meg a fiatalságot a nemzeti giccsbe öltözött perverzektől!

Minden bűnök közül a legaljasabb, legalantasabb az, amelyet védtelenek, a gyermekek ellen követnek el, és mélységesen felháborító minden olyan cselekedet, amely az ember hatalmi helyzetével való visszaélés formájában nyilvánul meg. Az utóbbi napokban kezd el begyűrűzni a köztudatba egy botrány, amely elsődlegesen Nagy-Jenei Zoltánhoz, a nagybányai Németh László Elméleti Líceum tanárához, a „Turul-Sas Lovagrend” „nagymesteréhez” köthető - áll a HVIM közleményében, alább a folytatás.

Ha igazak azok a történetek, amelyek az Átlátszó Erdély oldal nyomozása során napvilágra kerültek, és minden jel arra mutat, hogy igazak, akkor egy aljas szexuális ragadozó hosszú évek óta tartó ámokfutása érhet most véget. Nagy-Jenei Zoltán, visszaélve hatalmi helyzetével, fejlett pszichológiai érzékével és a gyermekek, a tanítványai (!) naivitásával, generációkat rontott meg, sokak életét romba döntve.

A megnyomorított, ártatlan életeken túl az ügy egy másik problémát is rejt. Nagy-Jenei Zoltán és főbb feltételezett bűntársai, mint Szika Levente, a közösségi médiás oldalaik szerint a felszínen példás nemzeti oldali életet élnek: vallásosak, idézgetik Hamvas Bélát, Julius Evolát, úgy tűnik, fontos számukra a magyarság, a magyar kultúra, támogatják a székely autonómiatörekvéseket, és így tovább. Az Átlátszó Erdély cikkében meg is jelenik a varázsszó, miszerint Nagy-Jenei szélsőjobboldali. Innentől kezdve azonban a vád nem csupán egy ember ódiuma, hanem sokak szerint egy egész közösséget minősít.

Óriási probléma, hogy Nagy-Jenei „lovagrendje” a hagyományokra hivatkozva alakított ki egy torz álhagyományt, a Facebook-oldalát tanulmányozva néha olyan érzésünk támadt, mintha a „rend” a HVIM rossz paródiája volna. Nagy-Jenei kiforgatott, a maga perverz szintjére rántott le számos magasrendű tradicionális jobboldali értéket, eszményt, mint a szent isteni rendként értelmezett hierarchia tiszteletét, a hagyományos férfi-női szerepeket, a középkori világ magasrendűségét, amely így ezen értékeink diszkreditálásával, elhiteltelenedésével fenyeget. Nem mellékesen azokat, akiket a nagymester molesztált, kihasznált, valószínűleg egy életre a jobboldali szervezetek, rosszabb esetben a jobboldali értékek ellenségévé tette.

Nem kell túl nagy erőfeszítéseket tennünk azonban, hogy meglássuk, a „nagymester” valójában nem ezen értékeket képviselte, hanem ezek mímelt, elferdített, kifordított, torz, szellemtelen és szellemellenes „tükörképét”, paródiáját. És mindez mire szolgált? Hogy a beteges, perverz hajlamait kielégíthesse, hogy ártatlanok felett gyakoroljon félisteninek tűnő démoni hatalmat, hogy gyámoltalanokat, védekezésre képteleneket zsákmányolhasson ki szexuálisan.

Ahogy az Átlátszó Erdély cikke is említi, a HVIM is kapcsolatba került egy lánnyal, aki az ominózus „lovagrend” tagja volt. A cikkben taglalt szexuális jellegű visszaélésekről ugyan nem értesültünk korábban, de az messziről látható volt, hogy a „lovagrend” működése teljesen abnormis, beteges. A hölgyre – aki a cikkben Sára álnéven szerepel – próbáltunk hatni, próbáltuk leválasztani a „mesteréről”, a székelyföldi vármegyéseink konfliktust is vállaltak a „lovagrenddel”, de az érintett fiatal sajnálatos módon a „lovagrendet” választotta, velünk pedig összeveszett. A „mester” által kialakított függőségi viszony erősebb volt.

A fiatalok képzése, nevelése hatalmas felelősséggel jár, és sosem szolgálhat önös célokat. A HVIM – Magyar Ellenállás ifjúságképzésében éppen ezért az egyénfeletti tradicionális létszemlélet dominál. A tisztelet és tekintély természetesen nagyon fontos, ahogy a valódi hierarchia is, de nálunk semmiféle személyi kultusz nem alakulhat ki. Az esetleges visszaéléseket már csírájában való elfojtása Mozgalmunk mindenkori vezetőségének feladata, így az ifjúságnevelésünk mindenkor tiszta marad.

A táborainkban 7–8 gyakorló pedagógus és pszichológus is jelen van, illetve folyamatosan monitorozzuk a jelenlévő fiatalok reakcióit, visszacsatolásait. Úgy próbálunk meg élményalapú táborokat és képzéseket tartani, hogy az minden szempontból biztonságos legyen: fizikailag, lelkileg és szellemileg is a fiatalság épülésére szolgáljon. Valljuk, hogy szakértelemmel, odafigyeléssel és mindenekfelett időfeletti értékek képviseletével ma is hatalmas eredményeket lehet elérni az ifjúságnevelésben, ezért is vérlázító, amikor ilyen alantas lények a mi eszméinkhez formai szempontok szerint hasonló eszközökkel élnek vissza, és tesznek tönkre fiatalokat.

Az ilyesfajta „lovagrendek” túlélőinek, az áldozatoknak is szeretnénk segítő kezet nyújtani: bárki fordulhat hozzánk bizalommal és megtaláljuk a megfelelő módot mind a lelki traumák leküzdéséhez, mind egy valódi közösséghez való csatlakozáshoz.

Felszólítjuk egyúttal a jobboldali, nemzeti oldali szervezeteket, hogy – ha eddig még nem tették volna meg – az elmebetegeket, a perverzeket taszítsák ki magukból! Szükség esetén pedig ne riadjanak vissza a feljelentések megtételétől – és az illetővel való „elbeszélgetéstől”.