Anyaország :: 2026. február 18. 17:53 ::

Az ÉKM nem tárgyal tovább a fuvarozókkal a kiszivárogtatott hangfelvétel miatt

„Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy egy zártkörű tárgyalásról illetéktelen hangfelvétel készült. Ez aláássa a bizalmat és a korrekt együttműködés alapját. Az egyeztetéseket ilyen körülmények között nem folytatjuk tovább” – írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután Hadházy Ákos megosztott egy hangfelvételt, ami Lázár János és a fuvarozók egyeztetésén készült, írja a Telex.

Ebben röviden az hallható, hogy a miniszter közli: tudja, hogy „elégedett magyar vállalkozó nincs”, de mindenképp be fognak szedni pénzt a fuvarozóktól. Kevesebbet, mint a kormány szeretne, többet, mint amit a fuvarozók fizetnének, de Lázár azt mondta, hogy hajlandók ebből vissza is adni.

A külföldi fuvarozóknak azonban nem akar visszaadni semmit, mindent be akar szedni tőlük, ugyanis a miniszter szerint az útdíjemelés lényege az volt, hogy a külföldi fuvarozók sokat fizessenek, sokat menjenek az autópályákon, „lehetőség szerint őket csesztesse a rendőrség és az adóhatóság, meg a közlekedési hatóság is, ne a magyar szállítmányozókat”.

A minisztérium közleménye szerint a kormány a magyar vállalkozások oldalán áll, és csökkenteni akarták a településeken áthaladó kamionforgalmat is. Január elsején megemelték az útdíjat, de a közleményben azt írják, hogy március 1-jétől nem emelkedik tovább a főúti szakaszok útdíja. Jövőre viszont differenciálásra kerül a főutak díjszintje, és utána a gyorsforgalmi utakkal párhuzamos főutak használata drágább lesz, mint azoké, amiket nem lehet kiváltani gyorsforgalmi úttal.

Ezzel együtt a tranzitút-szabályok megszegésének bírságai is jelentősen megemelkednek, és a hatóságok határozottabban lépnek majd fel azok ellen, akik a településeken áthaladó utakon próbálják megúszni a gyorsforgalmi úthálózat díját. A tranzitút-szabályok megszegése esetén alkalmazható bírság összege 400 000 forintra emelkedik.

„Ezzel párhuzamosan kivezetésre kerülnek a hazai fuvarozók versenyképességét rontó, a teherforgalmi intézkedésekhez kapcsolódó előéleti pontok. Emellett a jogkövető magyar fuvarozók számára további könnyítések lépnek életbe:

megszűnnek a teherforgalmi korlátozásokhoz kapcsolódó büntetőpontok, ezzel csökken a jogkövető magyar fuvarozók adminisztratív terhelése;

60 perces türelmi idő hibás tengelyszám-beállítás esetén bírság nélkül;

a viszonylati jegyek érvényességi idejének jelentős meghosszabbítása.”

A fuvarozók érdekképviseleti szervezetei és az ÉKM azután ültek le újra tárgyalni, hogy kamionosok decemberben, az ünnepek előtt néhány nappal tüntetést szerveztek a Hősök terére. A résztvevők szerint ekkora emelést nem lehet egyik napról a másikra bevezetni, és a magasabb díj ki fogja véreztetni őket. Úgy látták, hogy a módosítások nagy kerülőket jelentenének a kamionosok számára, ami nemcsak nekik probléma, hanem környezetterhelés szempontjából is: „ha Budapestről Siófokra mész autóval, te sem kerülsz Győr felé”, fogalmazott a tüntetés szervezője, Orosz Tibor.