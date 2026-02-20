Anyaország, Háború :: 2026. február 20. 07:05 ::

Horvát eksztázis: hogyan mértünk súlyos csapást Putyin hasznos bolondjaira?

Ante Susnjar gazdasági miniszter visszautasította, hogy Horvátország orosz olajat szállítson a JANAF-on keresztül Magyarország és Szlovákia felé. Ugyanakkor jelezte, hogy Horvátország kész segíteni a két országnak – kizárólag nem orosz forrásból származó olajjal, az európai uniós jogszabályokkal és az OFAC-szabályokkal összhangban – írja a horvát Index kicsit sem baráti hangnemben megfogalmazott cikkében, amelynek a „Hogyan mért súlyos csapást Horvátország Putyin hasznos bolondjaira” címet adták.

Susnjar közölte, hogy a JANAF évi 15 millió tonna olaj szállítására képes, ami meghaladja a százhalombattai és a pozsonyi finomító kapacitásának összegét, tehát technikai akadály nem áll fenn. Hozzátette, hogy a szállítási díjak az olaj teljes költségének csupán mintegy egy százalékát teszik ki, a vita valódi mozgatórugója tehát szerinte az ár – az orosz olaj ugyanis körülbelül 30 százalékkal olcsóbb az alternatíváknál.

Andrej Plenkovics miniszterelnök megerősítette, hogy Horvátország képes évi 12 millió tonna olajat garantálni Magyarország és Szlovákia számára, ami teljes mértékben fedezné mindkét ország finomítói igényeit.





Mint megírtuk, Szijjártó Péter a szerda kormányülésen bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag szállítását, miután a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra.

Nem sokkal később Robert Fico is bejelentette, hogy a Slovnaft olajfinomító leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, és teljes egészében belföldre termel.

Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság

Az események után az Európai Bizottság rendkívüli ülést hívott össze.

Összehívtuk az olajkoordinációs csoport ad hoc ülését, hogy megvitassuk az ellátási zavar hatásait és az üzemanyag-ellátás lehetséges alternatíváit – közölte Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak az ukrán hatóságokkal, és tájékozódnak a vezeték javításának ütemezéséről. Megjegyezte: Magyarország elvárja az európai uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna Bizottságként viselkedjen. Felszólított továbbá, hogy vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, és jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától.

(Index nyomán)