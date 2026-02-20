Anyaország :: 2026. február 20. 11:42 ::

Magyar Közút: havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában; az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek - közölte a Magyar Közút pénteken délelőtt az MTI-vel.

A közlemény szerint jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás: Vas vármegye területén jelenleg 10-20 centiméter az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 centimétert meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos (60-75 kilométer per órás) lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra lehet számítani.

A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, amelyek megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek.

Hozzátették, hogy estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

Úgy folytatták, hogy pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet (5-10 centiméter). Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás - tájékoztattak.

A közút szerint péntek késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához.

A havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.

Közölték azt is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésébe tartozó mintegy 31 000 kilométer hosszúságú országos közúthálózaton folyamatosan figyeli az időjárási körülményeket és az előrejelzések alapján a havazással érintett területeken elvégzi a megelőző szórási munkálatokat, majd a havazás időszakában is folyamatosan dolgoznak a munkagépek a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokon.

A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban, a téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira - fűzték hozzá.