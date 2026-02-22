Anyaország :: 2026. február 22. 13:06 ::

Toroczkai: elképesztően csodálatos közösségünk van

Elképesztően csodálatos közösségünk van! Miközben tegnap Mosonmagyaróváron és Sopronban sem fértek be az érdeklődők a lakossági fórumaimra, és soha ilyen sokan nem követték még országjárásomat, mint most, az első napon összegyűltek az ajánlásaim otthon, a Csongrád-Csanád vármegyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületben - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

De nem csak nekem, hanem a Mi Hazánk számos másik képviselőjelöltjének is az első napon összegyűlt az 500 ajánlás, így Dúró Dórának, Dócs Dávidnak, László Attilának és másoknak is.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki a Mi Hazánk küzdelmét segíti, csodálatosak vagytok! Büszke vagyok a közösségünkre, nekünk kell megmenteni a hazánkat!

Találkozzunk ma személyesen Sárváron (15 óra), majd Győrben (18 óra)!

Elképesztően csodálatos közösségünk van! Miközben tegnap Mosonmagyaróváron és Sopronban sem fértek be az érdeklődők a lakossági fórumaimra, és soha ilyen sokan nem követték még országjárásomat, mint most, az első napon összegyűltek az ajánlásaim otthon, a Csongrád-Csanád… pic.twitter.com/APFxhSPcuR February 22, 2026