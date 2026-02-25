Anyaország, Sport :: 2026. február 25. 21:31 ::

Novák Előd: meddig tűrjük az élsportra vezetőként rátelepedett politikusokat?

Íme 25 fideszes politikus, akik az élsportot uralják! Szijjártó Péter lett a Honvéd labdarúgócsapatának elnöke, tehát tovább folyik a sport megszállása fideszes politikusokkal, ami abszolút egészségtelen, nem tesz jót a sportnak az urambátyám rendszer egyre általánosabbá tétele, inkább a tehetség és a szorgalom kéne számítson az utánpótlásnál is, ezért a Mi Hazánk a sportállásukról való lemondásra szólítja fel az amúgy is álláshalmozó kormánypárti politikusokat – mondta napirend előtt Novák Előd, majd felsorolt két tucatnyi kormányközeli személyt, akit a sportszervezetek nyakára ültettek.

A Mi Hazánk képviselőjének beszéde közben hiányolta magát a listából Tállai András államtitkár, aki Mezőkövesd NBII-es labdarúgó csapatának az elnöke, sőt korábban az MLSZ NB I-es bizottságának tagja is volt. A kormány válasza szokás szerint elkerülte a kényes személyi kérdést, totális mellébeszélés volt.