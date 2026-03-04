Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon – írja a holtankoljak.hu. A portál szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik majd.
Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:
- 95-ös benzin: 571 forint/liter,
- gázolaj: 600 forint/liter.
A héten ez már a harmadik drágulás. Az áremelkedés mögött pedig a dráguló nyersolaj és a gyengélkedő forint áll. És az előrejelzések beigazolódtak: szerdától jelentősen emelkednek a nagykereskedelmi árak Magyarországon.
Több szinten is érezhető a háború hatása
A Közel-Keleten kirobbant háború néhány nap alatt nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági fronton is érezteti hatását. Az olaj és a földgáz drágul, a forint gyengül, az üzemanyagárak emelkednek, és ez még csak a kezdet lehet.
Bár Magyarország közvetlenül nem a válság gócpontjából szerzi be az energiát, a globális piac összekapcsoltsága miatt a konfliktus hatásai gyorsan begyűrűzhetnek a hazai gazdaságba. A kérdés már nem az, hogy megérezzük-e a háború árát, hanem az, milyen mértékben, és meddig.
(Index)