2026. március 4. 11:03

Tovább drágul a benzin, a gázolaj ára átlépi a 600 forintot

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon – írja a holtankoljak.hu. A portál szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik majd.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:

95-ös benzin: 571 forint/liter,

gázolaj: 600 forint/liter.

A héten ez már a harmadik drágulás. Az áremelkedés mögött pedig a dráguló nyersolaj és a gyengélkedő forint áll. És az előrejelzések beigazolódtak: szerdától jelentősen emelkednek a nagykereskedelmi árak Magyarországon.

Több szinten is érezhető a háború hatása



A Közel-Keleten kirobbant háború néhány nap alatt nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági fronton is érezteti hatását. Az olaj és a földgáz drágul, a forint gyengül, az üzemanyagárak emelkednek, és ez még csak a kezdet lehet.

Bár Magyarország közvetlenül nem a válság gócpontjából szerzi be az energiát, a globális piac összekapcsoltsága miatt a konfliktus hatásai gyorsan begyűrűzhetnek a hazai gazdaságba. A kérdés már nem az, hogy megérezzük-e a háború árát, hanem az, milyen mértékben, és meddig.

(Index)