Kutyás járőrözések indultak a Rétközben a ragadozómadár-mérgezések visszaszorításáért

Közös kutyás járőrözések indultak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rétközben a visszatérő ragadozómadár-mérgezések visszaszorításáért - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az MTI-vel.

A Balsa, Gávavencsellő, Timár és Rakamaz térségére kiterjedő közös járőrözéseket az MME, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Természetvédelmi Őrszolgálata, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és az Ibrányi Rendőrőrs indította el - olvasható a közleményben.

Hozzátették: 2022 óta ezeknek a településeknek a környezetében 27 mérgezés miatt elpusztult állat került elő. Legalább 12 fokozottan védett sas (hat parlagi sas és hat rétisas) pusztult el mérgezésben, de más védett ragadozó madarak, így öt egerészölyv és egy barna rétihéja is az illegális cselekedet áldozatává vált a térségben.

A közlemény szerint az első közös akcióra március 3-án került sor, és a következő hetekben további közös ellenőrzésekre lehet számítani a térségben.

A cél megóvni Magyarország kiemelkedő természeti értékeit, és üzenetet küldeni arról, hogy a védett állatok ellen elkövetett bűncselekmények nem maradnak következmények nélkül. A közeljövőben az ország más területein is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani - áll a közleményben.

Az MME 2013 óta működteti méreg- és tetemkereső kutyás egységét, amelynek elsődleges feladata a védett madárfajok ellen elkövetett bűncselekmények terepi helyszínelése országszerte a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatával együttműködésben. A speciálisan képzett kutyák eddig több mint 1100 mérgezett állatot és csalétket találtak meg, kulcsszerepet játszva többek között a fokozottan védett parlagi sas és a kerecsensólyom Kárpát-medencei állományának védelmében.