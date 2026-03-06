Anyaország, Háború :: 2026. március 6. 08:49 ::

Orbán: a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat le fogjuk állítani

Orbán Viktor miniszterlenök péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában az ukrán–magyar konfliktus, a Barátság kőolajvezeték leállása és az energiaárak kerültek a középpontba: a kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország további, Ukrajnának fontos tranzitokat is leállíthat, és azt is jelezte, hogy ha a nemzetközi helyzet miatt elszállnak az energiaárak, a kormány kész lehet állami eszközökkel beavatkozni.



A miniszterelnök az interjúban ugyanakkor nem beszélt arról a friss információról, hogy Ukrajna külügyminisztere szerint a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt, akiknek holléte ismeretlen. Erről a súlyos állításról a Kossuth Rádió műsorvezetője még csak nem is kérdezte a kormányfőt.

"Állami banditizmus"

Orbán állami banditizmusnak nevezte, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket. Megismételte azt is, hogy a Tisza Pártnak pénzügyi támogatást nyújt nyújt Ukrajna, de erre vonatkozóan bizonyítékokkal továbbra sem állt elő.

"A Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat is le fogjuk állítani"

Soha nem fogunk támogatni semmilyen pénzügyi támogatást Ukrajnának, amíg Ukrajna nem teljesíti a kötelezettségeit. Megállítottuk az ukrán benzinszállítást, dízelt sem szállítunk, villamosenergiát még igen, és a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat is le fogjuk állítani – mondta a miniszterelnök, aki szerint Ukrajna előbb fogy ki a pénzből, mint Magyarország az olajból.

Beavatkozhatnak az energiaárakba

Előkerült a közel-keleti háború is, amely az energiaárakat az egekbe lökheti. Orbán azt mondta, figyelik a nemzetközi helyzetet, és, amikor szükséges, be fognak avatkozni az árképzésbe. Azt mondta: ha a helyzet elviselhetetlenné válik, és megrendül a magyar gazdaság, akkor állami eszközökkel be fognak avatkozni.

Orbán szerint a Tisza téved az alapállításában, amikor azt mondta, hogy az üzemanyag árát magas adóterhek sújtják, és ezt kellene csökkenteni. Szerinte az ellenzéki párt ismerethiány miatt nem tudja, hogy Magyarországon alacsonyabbak az adóterhek, mint a környező országokban. A miniszterelnök szerint azért csökkentenék az üzemanyag adótartalmát, mert a Shell áll mögöttük, és nekik ez az érdekük.

