2026. március 6. 12:03

Fejbe rúgással menősködött egy lakásotthonos "fiatal"

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt két fiatalkorú fiúval szemben. Az egyik megverte a sértettet, majd a bántalmazásról a társa által rögzített felvételt az internetre feltöltötte.

A vádirat szerint a két fiatalkorú vádlott és a szintén fiatalkorú sértett egy Bács-Kiskun vármegyei lakásotthonban éltek. A 17 éves elkövető 2025 áprilisában, az utcán számon kérte a sértettet, hogy miért beszélt csúnyán a nevelőkkel. Ezután a vádlott egyszer fejbe rúgta a fiút, aki elájult, és összeesett.

Az elkövető a bántalmazás előtt megkérte a 14 éves társát, hogy a verést vegye fel, mert a videóval „menősködni” akart. A fiatalabb fiú telefonnal rögzítette a bántalmazást, amivel társa szándékát erősítette. A rúgást követően a fiatal átadta a telefont idősebb társának, aki a felvételt feltöltötte egy közösségi oldalra. A felvételen az áldozat arca jól felismerhető volt, a feltöltés a sértettnek jelentős érdeksérelmet okozott.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A járási ügyészség a két vádlottat személyes adattal visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés vétségével vádolja, az idősebb elkövetőt mint tettest, a társát pedig mint bűnsegédet. Az ügyészség a 17 éves fiúval szemben közérdekű munka, társával szemben próbára bocsátás kiszabását indítványozta - közölték honlapjukon. A vádlottak bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.