Anyaország, Videók :: 2026. március 7. 16:19 ::

Állítólag rálőttek gáz-riasztó pisztollyal egy fideszes aktivistára Szentendrén

Egy Vitályos Eszter fideszes képviselőjelöltnek dolgozó aktivistára lőttek gázfegyverrel Szentendrén. Az esetről maga az aktivista számolt be telefonon a kormányszóvivői feladatokat is ellátó politikusnak, akinek stábja videón felvette a beszélgetést - írja a 24.

Ezek szerint az aktivista becsengetett az egyik lakásba, elmondta, hogy Vitályos Eszternek gyűjt aláírásokat. Ezután az önkéntes elmondása szerint egy gázriasztó pisztollyal rálőtt a lakó. Az aktivista elszaladt, szerencsére az ijedségen kívül semmi baja nem lett. Vitályos azt kérte az emberétől, hogy mindenképpen tegyen feljelentést a rendőrségen.

Vitályos azonban a rendőrség nélkül is tudta, hogy ki a felelős a történtekért:

„Ez a Tiszás gyűlöletkeltés következménye. Ide vezet Magyar Péter, a TISZA Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya” – írta a fideszes politikus.