Hét országos pártlistát jelentettek be határidőig

Hét országos pártlistát jelentettek be a szombat délután négy órai határidőig a Nemzeti Választási Bizottságnál, emellett 12 nemzetiség országos önkormányzata állított listát az országgyűlési választásra - tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda az MTI-t.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció listáját.

A szombati határidőig további négy pártlistát jelentettek be.

Még pénteken bejelentette listáját a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisztelet és Szabadság Párt, a Tea Párt Közösség, szombaton pedig A Szolidaritás Pártja és a Magyar Munkáspárt a közös listájukat, így összesen legfeljebb hét pártlista lehet a szavazólapon.

Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.

Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be, de a szavazólapon végül csak 23 szerepelt. Négy évvel ezelőtt hét pártlistát jelentettek be és végül hat szerepelt a szavazólapon.