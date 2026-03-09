Anyaország :: 2026. március 9. 08:59 ::

Erőszakos támadás érte a Mi Hazánk aktivistáját

A Mi Hazánk Mozgalom aktivistáját brutális támadás érte Mezőtúron, miközben önkéntesként segítette a kampánymunkát választási plakátok kihelyezésével, áll a párt közleményében, alább olvasható a folytatás.



Lelkes támogatónk este 11-kor egyedül plakátozott munka után, amikor az utolsó plakátot helyezte volna ki a városi sportcentrum közelében. Ekkor egy agresszívan fellépő férfi számonkérte rajta a plakátolást, majd váratlanul megütötte a sértettet - annak békítő magatartásának ellenére. A támadás közben a Mi Hazánk Mozgalmat és annak vezetőit szidalmazta a láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álló férfi.

Kampánysegítőnk a támadás következtében a földre esett, horzsolásokat és zúzódásokat szenvedett. A feljelentést a rendőrségen megtette.

A Mi Hazánk Mozgalom kiáll az aktivistái mellett és határozottan elítéli a politikai indíttatású erőszak minden formáját. Nem engedünk a megfélemlítésnek, aktivistáink továbbra is dolgozni fognak Magyarország jövőjéért!