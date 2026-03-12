Anyaország :: 2026. március 12. 09:16 ::

Nincs parlament SZDSZ nélkül? - Az IDEA szerint a magyargyűlölő DK is bejuthat

Úgy tűnik, a hivatalosan is elinduló választási kampány első szakasza a Tisza Pártnak sikerült jobban – tette közzé az IDEA Intézet, amely csütörtök reggel publikálta legfrissebb közvélemény-kutatása eredményét. A kutatócég adatai szerint a biztos szavazó, pártot választani tudó választók körében 12 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz-KDNP előtt (49–37), a teljes népesség körében pedig 9 százalékpont Magyar Péterék előnye a kormánypártokkal szemben (38–29).

Mint arra az intézet is felhívta a figyelmet, az egy hónappal ezelőtti mérésükhöz képest nőtt a Tisza Párt előnye: a biztos szavazók pártválasztók körében 2 százalékponttal erősödtek Magyarék, míg a teljes népesség körében a Tisza 2, a Fidesz-KDNP egy százalékponttal erősödött.

Az IDEA a fent publikált adatai alapján úgy következtet, hogy március elején a Tisza Pártnak nagyjából 700 ezer fővel volt több támogatója, mint Orbán Viktoréknak

A kutatócég mérései szerint egy március elején megtartott választás négypárti parlament megalakulását eredményezte volna (ha a biztos szavazó pártválasztókat vesszük alapul (mivel számításaik szerint a két nagy mellett a Mi Hazánk (6 százalék) és a DK (5 százalék) is elérte volna a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöbértéket. A teljes népességet tekintve a Mi Hazánknak szintén összejött az 5 százalék a friss mérés szerint, a DK itt viszont már a küszöb alatt van 4 százalékkal.

A Kétfarkú Kutya Pártot az IDEA a teljes népesség és a biztos szavazó pártválasztók körében is 2 százalékra mérte.

