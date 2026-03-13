Anyaország, Videók :: 2026. március 13. 12:59 ::

Toroczkai a Partizánban: az a fontos, mi valósul meg a Mi Hazánk programjából és elveiből, nem bárkivel is koalícióra lépni

Toroczkai László csütörtök este a Partizán YouTube-csatorna vendége volt. Az interjú során számos témáról volt lehetősége kifejteni álláspontját, hiszen maratoni hosszúságú, közel két és félórás kérdésáradatban részesült Gulyás Márton műsorvezető részéről.

A Mi Hazánk elnöke azzal számol, hogy április 12-én a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk jut be az Országgyűlésbe. Ugyan a magyar választási rendszer sajátosságai miatt kicsi az esélye, hogy patthelyzet alakuljon ki, ám ha ez megtörténik, és ők lesznek a mérleg nyelve, akkor számára nagyon világos, mit kell tennie.

„Ez azt jelenti, hogy a választások másnapján vagy a következő napok során három embernek kell leülnie és elkezdenie tárgyalni az Országgyűlésről, illetve akár a miniszterelnök személyéről. Ők pedig: Orbán Viktor, Magyar Péter és én” – mondta Toroczkai, hangsúlyozva, hogy nem terveznek koalícióra lépni egyik féllel sem.

Kiemelte, hogy számára az a fontos, mi valósul meg a Mi Hazánk programjából és elveiből.

Ezek között sorolta fel a gyermekvédelmet, a független korrupcióellenes ügyészség létrehozását, a végrehajtó maffia elleni harcot, az adóteher-csökkentést, a 27 százalékos áfa kérdését, a bürokrácia leépítését és az Ukrajnához való viszonyt. Mint megjegyezte, bizonyos kérdésekben inkább a Tiszához, másokban a Fideszhez állnak közelebb az elképzeléseik.

Az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudnak megegyezni, ebben az esetben Toroczkai szerint ősszel új választások kiírására is sor kerülhet. A műsorvezető, Gulyás Márton erre azzal próbálta megfogni, hogy ebben az esetben legalább fél évvel meghosszabbítanák a mostani kormány regnálását. Toroczkai erre azt mondta, ők nem szeretnék meghosszabbítani a Fidesz uralmát, és szerinte nem is lenne jó egy új választás se a Mi Hazánknak, se Magyarországnak, csak a két nagy pártnak.

A szakértői kormányzásról elmondta, szerinte csak akkor volna értelme, ha abban valóban független és kiváló szakemberek kapnának helyet, nem például a globális cégtől, a Shelltől érkező Kapitány István, vagy a Fidesz álfüggetlen emberei.

A Mi Hazánk elnöke leszögezte: „nem szeretnénk Orbán Viktort és Magyar Pétert megválasztani, mindkettőjük személyével komoly problémánk van”.

A cigánykérdés is felmerült

Az energiapolitika tekintetében a politikus elmondta, nem látja szükségesnek az átállást a nyugatról érkező LNG-re és olajra, az olcsó orosz olajról és gázról, amihez ráadásul már kiépített infrastruktúra áll rendelkezésre.

Gulyás Márton kérdésére válaszolva kifejtette, hogy széles körű társadalmi párbeszédet tartana szükségesnek a mind a halálbüntetés, mind a lőfegyvertartás liberalizálásáról.

A kötelező sorkatonai szolgálat kapcsán Toroczkai a Virradat Programban rögzített javaslatukat ismertette: eszerint egyetlen nyár alatt elvégezhető, alapszintű honvédelmi képzést vezetnének be. Álláspontja szerint ugyanis közös érdekünk, hogy az állampolgárok rendelkezzenek a váratlan helyzetekben szükséges alapvető felkészültséggel.

Ha Partizán-interjú, akkor természetesen nem maradhatott el a cigánysággal és a szegregációval kapcsolatos kérdéskör sem, melyekkel kapcsolatban a Mi Hazánk elnöke leszögezte:

minden megszületett élet egy isteni ajándék, de ha bűnöző lesz valakiből, akár már kisgyermekkorában a szülei hibájából, az nem lehet kincs a társadalom számára.

Ez Toroczkai szerint származástól függetlenül így van, ezért a szegregációt sem faji, hanem viselkedési alapon képzelik el.

A beszélgetés során szóba került még többek közt az iráni háború, a Bűnvadászok, és a Meta választási beavatkozása is.