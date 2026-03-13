Anyaország :: 2026. március 13. 16:51 ::

Mi Hazánk: ismét a kisbenzinkutak létét veszélyezteti a kormány

Elvárjuk, hogy legalább 50 forintos különbség legyen az üzemanyagok nagykereskedelmi és kiskereskedelmi védett ára között! Nem először tett a kormány olyan átgondolatlan lépéseket, amivel a vidék üzemanyag ellátásában jelentős szerepet játszó, több ezer családnak munkát adó kis kutakat a létbizonytalanság és a bezárás felé sodorja - írja közleményében Szajlai János, a Mi Hazánk Energetikai Kabinetjének alelnöke. Alább a folytatás.



A jelenleg sebtében összedobott, pár nap alatt többször módosított védett árról szóló kormányrendelet egyes intézkedései újból azt mutatják, amit már 4-5 éve is láthattunk. Fontosabb a kormánynak a MOL és a nagykereskedők haszna, mint a kisvállalkozók megsegítése, hiszen ez az intézkedés gyakorlatilag arra kényszeríti a kisebb benzinkutak üzemeltetőit, hogy veszteséggel, ráfizetéssel működtessék vállalkozásaikat, míg a MOL-nak a nagykereskedelmi árban biztosított a haszna.

A kiskutak jelentős része felélte tartalékait. Az évek óta rájuk kiszabott kormányzati sarcokból adódó veszteségeik fedezésére, a vállalkozás életben tartására, illetve az ott dolgozók munkahelyének megmentésére sok esetben más forrásokat is bevontak eddig is. Ezek a vállalkozók már nem fognak tudni lépést tartani a nagy benzinkutakkal, ha az üzemanyag eladás veszteséges lesz számukra.

A Mi Hazánk Mozgalom elvárja a kormánytól, hogy gondolja át, és azonnal módosítsa a rendeletet olyan mértékben, hogy azáltal ne kelljen ismét 80-100 kisvállalkozó benzinkútnak végleg bezárnia.